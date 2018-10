Pensioni ultime notizie: età pensionabile, Landini chiede uscita a 62 anni

Età pensionabile, Landini chiedeva uscita anticipata a 62 anni

Nel corso della mobilitazione indetta sulle pensioni dalla Cgil si sono svolti cinque cortei in tutta Italia a dicembre. Maurizio Landini ha scelto di intervenire dal palco di Palermo dove ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale in cui versa la previdenza. Da non sottovalutare che il problema è ancor più grave nel mezzogiorno sia per la disoccupazione, sia per gli assegni bassi. Il punto fondamentale è cambiare subito la Legge Fornero. Poi occorrono soluzioni urgenti come l’uscita a 62 anni e la Quota 41 per tutti i lavoratori. Ecco le dichiarazioni.

Pensioni ultime notizie: Landini ‘modificare Legge Fornero’

Giorni fa Berlusconi ha parlato nuovamente delle pensioni minime. A questo proposito Landini dice “Il problema non è cosa pensi Berlusconi, ma cambiare la legge Fornero. Siamo stanchi di spot elettorali”. Su questo punto già in passato l’ex segretario della Fiom ha più volte ribadito che l’attuale riforma va modificata, non abolita come invece pensa Salvini. “Il tema non è quello ma cosa pensano loro delle nostre proposte” ha detto riferendosi ancora una volta all’ex premier.

Pensioni ultime notizie: uscita a 62 anni e Quota 41

Sempre da Palermo, Landini ha spiegato quali sono i temi sui quali è necessario insistere. “I temi sono le pensioni per i giovani, la contribuzione per le donne, separare la previdenza dalla assistenza, l’uscita a 62 anni e i 41 anni di contributi per andare in pensione”. Attualmente la Quota 41 è in vigore solamente per i lavoratori precoci, mentre estenderla a tutti significherebbe anticipare l’uscita. Allo stesso tempo servirebbero almeno 62 anni d’età anagrafica come requisito minimo.

Pensioni ultime notizie: elezioni politiche 2018

Infine il sindacalista lancia un monito verso la politica. “Siccome tra qualche mese saremo in campagna elettorale; diciamo con chiarezza che per noi qualsiasi governo ci sarà deve sapere che la questione delle pensioni e della modifica della Legge Fornero è un punto centrale. Su cui il sindacato e i lavoratori non hanno alcuna intenzione di rinunciare”.

