Esenzione ticket sanitario 2019: requisiti e scadenza della domanda Requisiti esenzione ticket 2019

Dal 1° aprile 2019 è possibile rinnovare la esenzione ticket sanitario, scaduta il 31 marzo. Il Sistema Sanitario Nazionale consente infatti l’esenzione dal pagamento del ticket in alcuni casi e per diversi soggetti in possesso dei requisiti richiesti. Questi ultimi possono riguardare la fascia anagrafica, la situazione reddituale, la presenza di alcune patologie, la tipologia di esami ed eventuali situazioni di invalidità. La certificazione che dà il diritto all’esenzione del ticket sanitario per motivi economici è di validità annuale. Scaduta il 31 marzo, in molti sono corsi alle Asl per il rinnovo. Va precisato però che non c’è alcuna scadenza per la domanda. Ecco tutte le informazioni utili da sapere a riguardo.

Esenzione ticket sanitario 2019: requisiti economici

Sono esentati dal pagamento del ticket sanitario i minori di 14 anni. Inoltre, come abbiamo già scritto in precedenza, un requisito riguarda la situazione reddituale. A tal proposito ecco per quali soggetti è prevista l’esenzione ticket sanitario.

E01: Under 6 e over 65 in nucleo familiare con reddito non oltre 36.151,98 euro ;

Under 6 e over 65 in nucleo familiare con reddito non oltre ; E02: disoccupati e familiari a carico in nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 8.263,31 euro ; il reddito aumenta a 11.362,05 euro con coniuge; per ogni figlio a carico, 516,46 euro in più.

disoccupati e familiari a carico in nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a ; il reddito aumenta a 11.362,05 euro con coniuge; per ogni figlio a carico, 516,46 euro in più. E03: chi è titolare di pensioni sociali ed eventuali familiari a carico;

chi è titolare di ed eventuali familiari a carico; E04: chi è titolare di pensione minima over 60 e familiari a carico in nucleo con reddito complessivo non superiore a 8.263,31 euro; gli incrementi per coniuge e figli a carico sono gli stessi citati per il Cod. E02;

chi è titolare di pensione minima over 60 e familiari a carico in nucleo con reddito complessivo non superiore a 8.263,31 euro; gli incrementi per coniuge e figli a carico sono gli stessi citati per il Cod. E02; E94: assistiti in nuclei familiari con reddito complessivo annuo a 18.000 euro; 1.000 euro di incremento per ogni figlio a carico;

assistiti in nuclei familiari con reddito complessivo annuo a 18.000 euro; 1.000 euro di incremento per ogni figlio a carico; E95: assistiti over 65 in nucleo familiare con reddito complessivo annuo inferiore a 36.151,98 euro;

assistiti over 65 in nucleo familiare con reddito complessivo annuo inferiore a 36.151,98 euro; E96: assistiti in nuclei familiari con reddito complessivo annuo non superiore a 23.000 euro; 1.000 euro in più per ogni figlio a carico.

Esenzione ticket sanitario 2019: ecco quando è previsto il pagamento

Il pagamento del ticket sanitario è previsto in diversi casi. Come nelle visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio, prestazioni terapeutiche e riabilitative effettuate in ambulatorio. Inoltre è previsto il pagamento anche per le visite effettuate in pronto soccorso in codice bianco.

Escluse dal pagamento del ticket sanitario sono invece le prestazioni effettuate in pronto soccorso a pazienti con codice rosso, giallo o verde.

Esenzione ticket sanitario 2019: come richiederla

Possono richiedere l’esenzione del ticket sanitario i soggetti che rientrano nelle fasce di reddito sopraccitate. Inoltre sono esentati anche i soggetti con malattie rare o croniche, in situazioni di invalidità e in gravidanza.

La esenzione ticket sanitario 2018 si richiede alla propria Regione tramite servizio Asl. Il medico curante viene annualmente aggiornato dal MEF sui soggetti esenti per ragioni di reddito dal pagamento del ticket sanitario. Da qui la possibilità di controllare se si è esenti e quindi apporre il relativo codice di esenzione sulla ricetta.

Nel caso in cui non si compaia nell’elenco o l’esenzione sia scaduta (solo in caso di reddito), qualora si pensi di avere diritto all’agevolazione bisognerà recarsi negli appositi uffici della Asl di riferimento. Quindi sarà richiesto di compilare un’autocertificazione. E sarà assegnato un certificato provvisorio per l’esenzione. Si ricorda che l’esenzione dal ticket sanitario scade solo per i soggetti esentabili per motivi di reddito. Per i soggetti affetti da patologie gravi e croniche, non sarà richiesto il rinnovo.

