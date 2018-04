Verne Troyer (Mini-Me) muore all’età di 49 anni. L’annuncio in nottata

Se n’è andato uno degli attori più amati di Hollywood. Verne Troyer, affetto da nanismo, conosciuto al grande pubblico per il ruolo di Mini-Me nella fortunata saga di Austin Powers. L’annuncio della morte di Verne Troyer (49 anni) è stato dato attraverso la sua pagina Facebook. Secondo le informazioni, Troyer è morto in seguito a un ricovero per abuso di alcool.

Verne Troyer: non solo “Mini-Me”. Fianco a fianco con Will Smith e Jim Carrey

La filmografia del piccolo grande Verne non è solo Austin Powers. La prima apparizione di Troyer sul grande schermo avviene con Baby’s day out. Poi, un ruolo anche in Men In Black, con Will Smith e Tommy Lee Jones.

Verne partecipò anche a Il Grinch, film centrato sul mostro che vuole “rubare il Natale” e interpretato da un istrionico Jim Carrey.

