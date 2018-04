Diretta Juventus-Napoli: streaming, highlights e risultato – LIVE

Diretta Juventus-Napoli: le formazioni

JUVENTUS (4-3-3) Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala

All: Allegri

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

All: Sarri

Diretta Juventus-Napoli: il prepartita

Gentili lettori buonasera e benvenuti alla diretta streaming LIVE del big match della 34a giornata di Serie A che vedrà opposte all’ “Allianz Stadium” di Torino la capolista Juventus e la diretta inseguitrice Napoli.

Questa partita potrebbe decidere la stagione di entrambe le compagini, divise ad oggi in classifica da 4 punti.

La Juventus parte favorita giocando in casa ed avendo due risultati su tre a disposizione; infatti anche il pareggio permetterebbe ai bianconeri di poter provare quantomeno ad amministrare il proprio vantaggio sui partenopei, anche se le prossime due sfide dei campioni uscenti sono le trasferte di Milano contro l’Inter sabato prossimo e l’incrocio con la Roma che si giocherà nella Capitale fra due weekend.

Il Napoli è tornato in corsa grazie alla vittoria sull’Udinese nello scorso turno infrasettimanale di mercoledì, quando per una buona parte di partita gli azzurri sono stati addirittura a ben nove lunghezze dalla Juve, stoppata successivamente a Crotone. I ragazzi di Sarri hanno bisogno di una vittoria per poter riaprire definitivamente il discorso scudetto, nonostante il calendario favorevole rispetto a quello dei suoi avversari di stasera.

Allegri apporta qualche novità nella formazione, schierando come terzini Howedes sulla destra ed Asamoah sulla sinistra: fuori dunque Alex Sandro. In attacco, dopo i dubbi delle scorse ore, ci sarà Dybala.

Sarri schiererà invece l’undici iniziale classico, con Mertens ad agire da centravanti: ancora panchina dunque per Milik.