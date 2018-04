Alfie Evans è morto dopo una malattia. Ecco la causa della morte

Alfie Evans è spirato stanotte alle ore 2,30 a Liverpool. L’annuncio è arrivato direttamente dai genitori attraverso un comunicato che ha spezzato ogni speranza rimasta accesa. Negli ultimi giorni il bimbo era stato al centro delle polemiche per il distacco dei macchinari che lo tenevano in vita. La malattia di cui era affetto non gli ha permesso di sopravvivere dopo la sentenza dei giudici inglesi che ha sancito il distacco dai macchinari.

Alfie Evans: chi era il bimbo morto, la storia

Alfie era uno dei tanti pazienti affetti da una malattia non curabile. Il 20 aprile scorso la Corte Suprema inglese ha rigettato l’ennesimo ricorso dei genitori contro la sentenza. Infatti i giudici hanno deliberato il distacco dei macchinari da parte dei medici. Il tutto con non poche polemiche in Gran Bretagna e oltre confine. L’unica speranza dei genitori consisteva nel portare Alfie Evans in Italia, presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Il permesso è stato negato ed è così che si è giunti al triste epilogo di stanotte alle ore 3,30 italiane.

Alfie Evans: malattia e causa della morte

La malattia che ha causato la morte non ha un nome preciso, ma è caratterizzata da epilessia mioclonica progressiva. Sono delle crisi che si manifestano con contrazioni muscolari che peggiorano col tempo. Quasi certamente la trasmissione avviene con l’ereditarietà, nonostante non ci sia nessun parente diretto malato.

L’annuncio dei genitori di Alfie Evans

Come spiegato l’annuncio della morte di Alfie è giunto tramite i genitori. La madre ha scritto su Facebook “Il nostro bambino ha aperto le ali stanotte alle 2.30. Abbiamo il cuore spezzato. Grazie a tutti per il vostro sostegno”. Mentre il padre “Il mio gladiatore ha posato lo scudo e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene ragazzo mio.”

