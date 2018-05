Conferenza stampa Buffon: diretta streaming e orario tv – LIVE.

Conferenza stampa Buffon: certamente l’evento legato allo sport più atteso della giornata. Dall’alto dei suoi 40 anni di età, oggi Gianluigi Buffon si siederà davanti ai giornalisti riuniti all’Allianz Stadium di Torino per chiarire sul suo futuro. Il ritiro è alle porte, ma Buffon vorrà farlo alla sua maniera. A che ora inizia la conferenza stampa e dove seguirla in tv o in diretta streaming? Ecco tutte le informazioni a riguardo, ricordandovi che anche Termometro Politico seguirà la diretta della conferenza stampa, con aggiornamenti live.

Conferenza stampa Buffon: dove seguirla in tv e streaming e a che ora

Come ufficializzato dal canale Twitter della Juventus, la conferenza stampa di Gigi Buffon avrà luogo questa mattina, giovedì 17 maggio 2018, a partire alle ore 11.30. L’evento sarà trasmesso in streaming su Skysport.it. Anche Termometro Politico seguirà la diretta live della conferenza stampa, pubblicando gli aggiornamenti e le dichiarazioni più importanti.

Conferenza stampa Buffon: le ultimissime notizie

Quale futuro per Gigi Buffon? A ora lei ipotesi più accreditate sono 3: ritiro dal calcio giocato. In questo caso la partita Verona-Juventus sarà la sua ultima in Serie A. La seconda ipotesi è la prosecuzione con i bianconeri per un altro anno. La terza soluzione riguarda invece l’addio alla Juventus, ma non al calcio giocato. Ad avvalorare le due ultime ipotesi ci ha pensato la sorella del portiere in un’intervista a Tuttosport. “Non mi sembra l’ora dell’addio. Gli occhi di Gigi non mi trasmettono la sensazione che voglia smettere”. Anche se ammette: “Gigi la mette a ridere e mi risponde quasi sempre ‘Forse è meglio così’”.

Certamente il futuro di Buffon lo potrà decidere solo Buffon stesso. E a 1 anno dall’addio al calcio di Francesco Totti, un altro pilastro degli ultimi 25 anni del calcio italiano potrebbe appendere gli scarpini al chiodo. A meno di sorprese dell’ultima ora.

Alle 11.30 sapremo tutta la verità sul futuro di Gianluigi Buffon. Che in conferenza stampa sarà accompagnato dal presidente della Juventus Andrea Agnelli.

