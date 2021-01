Condividi su

Giuseppe Conte: chi è la moglie del premier. La vita privata

Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di Giuseppe Conte. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la curiosità sulla vita di Conte è sempre più affamata e non risparmia, ovviamente, la figura che più gli sarà accanto: la moglie.

Chi è Giuseppe Conte?

Ha 54 anni ed è originario di un paese in provincia di Foggia, Volturara Appula. Giuseppe Conte nasce nel 1964. La famiglia vi si trasferisce da Cerignola, nel 1967, approdando però dapprima a San Giovanni Rotondo. Il padre Nicola Conte è ex segretario comunale. Proprio da San Giovanni Rotondo si avvia la carriera del neo-premier (avrà forse avuto qui inizio la profonda devozione verso il santo di Pietrelcina, San Pio?). Nel 1988, Conte consegue la laurea in giurisprudenza e conquista la cattedra di professore di Diritto Privato presso l’Università di Firenze e alla Luiss di Roma. Nel 2013 viene scelto dal Parlamento come componente del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa. Il 21 maggio i leader del movimento pentastellato e il segretario del Carroccio lo indicano al Capo di Stato Sergio Mattarella come premier.

Mattarella ha riscritto il discorso di Conte

E chi è la moglie di Giuseppe Conte?

Questo tassello rimane vuoto, essendo il futuro premier separato ed essendo ancora carente la quantità di notizie sulla sua vita privata. Si sa che intrattiene comunque ottimi rapporti con l’ ex moglie, Valentina. La figlia del direttore del Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dalla quale ha avuto il piccolo Niccolò, 10 anni, con cui condivide la passione per il calcio. Insomma, nessuna first lady ma tante garanzie di attuazione di misure concilianti con le decisioni dei partiti di maggioranza; nel pieno rispetto del dettame con cui Conte ha deciso di presentarsi e a cui ha deciso di obbedire ciecamente: il giurisperito foggiano ambisce alla difesa di un cliente molto più prezioso di tutti gli altri, il popolo italiano.

