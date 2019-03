Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio Stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato

Quanto guadagnano i parlamentari e a quanto ammonta lo stipendio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa 13.000 euro netti al mese comprese le diarie e tutte le altre voci che accompagnano l’ emolumento. Non a caso molti di loro appena eletti hanno pensato all’ acquisto di un immobile. Quindi Conte guadagnerà circa la metà di tutti i parlamentari pur avendo una intensità di lavoro e un livello di responsabilità molto superiore. Presumibilmente un reddito di molto inferiore a quanto da lui percepita con l’ attività di avvocato. Ricordiamo inoltre che Conte è professore presso l’ Università di Firenze.

Quando guadagnano invece le altre cariche dello Stato? I presidenti della Camera e del Senato guadagnano circa 16.000 euro netti al mese, mentre il Presidente della Repubblica riceve una cifra totale annua di 239.000 euro ovvero oltre 18000 euro al mese. A proposito di cifre confrontate con il compenso di Conte, ricordiamo che Matteo Renzi quando lo ha preceduto a Palazzo Chigi ha avuto uno stipendio pari a 114.000 l’ anno, quindi come Conte. Mentre lo stesso Renzi da sindaco di Firenze ha guadagnato 145.000 euro l’anno. Il sindaco di Roma Virginia Raggi guadagna circa 120.000 l’ anno.

Di 315.000 euro l’ anno è lo stipendio annuo di Angela Merkel ovvero circa 24.000 al mese. Il presidente degli Stati Uniti riceve uno ‘ stipendio’ di circa 26.000 euro al mese. Molto di meno del premier australiano a cui vanno all’ anno circa 450.000 euro. Ovvero quasi cinque volte in più rispetto a quanto guadagnerà Giuseppe Conte. In conclusione è possibile affermare che uno degli incarichi più prestigiosi previsti dal nostro ordinamento non è accompagnato da uno degli stipendi più alti. Infatti molti manager pubblici o alte cariche dello Stato ricevono compensi di gran lunga superiori di quelli previsti per il Presidente del Consiglio.

