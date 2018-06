Elezioni Comunali 2018 | risultati, exit poll e affluenza | Diretta

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

10.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta delle elezioni comunali 2018.

Oggi, domenica 10 giugno, chiamati a rinnovare i propri organi cittadini e ad eleggere il proprio sindaco ben 763 comuni italiani. Si potrebbero recare alle urne 6,7 milioni di aventi diritto, in pratica, un sesto dell’intero elettorato. Quindi, si può considerare il primo importante test per le forze politiche dopo la nascita dell’esecutivo M5S-Lega.

Elezioni Comunali 2018 | risultati, exit poll e affluenza | Diretta

Quando e come si vota?

Seggi aperti solo per oggi dalle 7 alle 23. Si vota con un sistema maggioritario che, però, varia a seconda della consistenza della popolazione. Infatti, nei comuni fino a 15mila abitanti vince il candidato che prende più voti. Invece, nei comuni sopra i 15mila abitanti è previsto un eventuale ballottaggio giorno 24 giugno nel caso in cui nessuno dei candidati superi il 50% delle preferenze al primo turno. Fanno eccezione i comuni siciliani dove basta superare la soglia del 40% per evitare il ballottaggio.

Passando alle modalità di voto: in generale, si può tracciare un segno sul nome del candidato sindaco, sul nome della lista a quest’ultimo collegata o su entrambi. D’altra parte, è consentito il voto disgiunto ma solo nei comuni con più di 15mila abitanti; in tal caso, si può votare anche per un sindaco e una lista a quest’ultimo non collegata. Inoltre, bisogna precisare che nei comuni con meno di 5 mila abitanti si può esprimere una sola preferenza per i consiglieri; nei comuni con una popolazione più ampia se ne possono esprimere due ma per candidati della stessa lista e di sesso diverso.

Dove si vota?

La tornata riguarda il rinnovo degli organi cittadini di 20 capoluoghi di provincia: Ancona; Avellino; Barletta; Brescia; Brindisi; Catania; Imperia; Massa; Messina; Pisa; Ragusa; Siena; Siracusa; Sondrio; Teramo; Terni; Trapani; Treviso; Vicenza; Viterbo. Di questi 7 hanno una popolazione superiore ai 100mila abitanti (Ancona, Brescia, Catania, Messina, Siracusa, Terni e Vicenza). Al voto anche un capoluogo di provincia, cioè Ancona.