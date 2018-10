Pensioni notizie oggi: Quota 100 in Legge di bilancio, Di Maio assicura

Legge di Bilancio 2019, Quota 100 c’è

Luigi Di Maio, vice del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico parla di priorità a proposito di interventi dell’esecutivo in tema di pensioni. La conferma arriva anche da Massimo Garavaglia ovvero il viceministro all’Economia. La riforma pensioni sarà affrontata dal nuovo governo in occasione della Legge di Bilancio. Si sa ancora poco degli aspetti tecnici ma quasi certamente rientrerà nelle azioni che saranno proposte la cosiddetta Quota 100 che è una prima risposta alle aspettative alimentate da M5S e Lega in occasione dell’ultima campagna elettorale.

Pensioni notizie oggi, informazioni su Quota 100

Cosa significa Quota 100? Si tratta della possibilità di accesso alla pensione per i lavoratori che sommando l’età anagrafica al numero di anni di contributi riescono appunto a raggiungere la soglia pari a 100. Tuttavia questo potrebbe comportare penalizzazioni per i lavoratori. Ovvero potrebbe tradursi nell’andare sì in pensione ma con un assegno più basso. Il Corriere ha calcolato gli importi e le eventuali ‘diminuzioni’ degli assegni che i pensionati andranno ad incassare.

Pensioni notizie oggi, in pensione prima con importi più bassi

Per un lavoratore di 20 anni potrebbe essere di circa 210 euro, con un anticipo pensionistico di 5 anni. Dagli attuali 1.289 euro con quota 100 incasserebbe 1.089 euro. Per un lavoratore di 30 anni dagli attuali 1.305 euro, 1.205 nel caso delle donne con quota 100 entrambi prenderebbero 1.112 euro. Nel caso di un lavoratore di 40 anni l’anticipo potrebbe essere di tre anni e sette mesi, ma da 1.308 euro di assegno passerebbe a 1.255 euro. Di fronte ad un lavoratore di 50 anni l’anticipo di due anni e nove mesi, l’assegno da 1.469 euro passerebbe a 1.349 euro. Infine per un lavoratore di 60 anni l’anticipo sarebbe di un anno e undici mesi con un assegno che passerebbe da 1.627 euro a 1.577 euro.

