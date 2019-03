Bollo auto 2018: prescrizione breve al via, come non pagano i furbi

Bollo auto 2018: prescrizione breve al via, come non pagano i furbi Prescrizione bollo auto, quando è breve

Sul bollo auto 2018 figurano ancora alcuni aspetti controversi, sui quali però la giustizia sta cercando di fare chiarezza definitivamente. Tra i fattori considerati emerge il periodo necessario affinché la tassa sul veicolo non pagata cade in prescrizione e di conseguenza non è più richiedibile dalla Regione.

Una recente ordinanza della Cassazione ha fatto chiarezza in merito: la prescrizione per il mancato pagamento del bollo non è di dieci anni, ma molto più breve.

Bollo auto 2018: quando cade in prescrizione

Il bollo auto è quella tassa automobilistica che si paga una volta all’anno alla Regione, fatta eccezione per le Province autonome di Trento e Bolzano e per chi risiede in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna. Infatti, nel primo caso il bollo auto va versato alla Provincia, mentre nel secondo direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Diverse Regioni pretendevano il pagamento con gli arretrati fino a 10 anni, perché, secondo loro, questo era il termine di prescrizione passato il quale nulla più era dovuto.

Con l’ordinanza n. 13819 del 1° giugno 2018, la Cassazione ha smentito tale interpretazione, confermando che il bollo auto cade in prescrizione dopo 3 anni. Con l’inizio della prescrizione che parte dall’anno seguente a quello in cui si è mancato di versare la tassa. A titolo di esempio, se il bollo 2018 scade il 2 ottobre, la prescrizione non inizia da quel giorno, bensì dal 1° gennaio 2019. Pertanto la Regione avrà diritto a chiedere il versamento della tassa fino al 31 dicembre 2021. Non solo. Se la richiesta di pagamento avviene in questo arco di tempo, allora questo interromperà di fatto la prescrizione, che ripartirà come sopra spiegato. Lo stesso limite temporale si applica anche alle cartelle di pagamento nelle quali si richiede il pagamento della tassa automobilistica.

