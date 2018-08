Assegni familiari 2018-2019: aumenta la rivalutazione Istat da luglio.

Aumento Istat a luglio: Assegni familiari, quanto spetta

Le ultime notizie sugli assegni familiari 2018-2019 riportano quanto comunicato nella circolare n. 63167 del 26 giugno 2018 diffusa dal Mef. Che segue la recente comunicazione Inps sulle tabelle dei livelli reddituali aggiornati. La circolare Mef ha come oggetto la Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. E in particolare la rivalutazione dei livelli di reddito per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019.

La rivalutazione annua ha effetto dal 1° luglio di ciascun anno. E riguarda i livelli di reddito familiare e le relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Assegni familiari 2018-2019: rivalutazione Istat, cosa sapere

Nella circolare del Mef si legge che la variazione percentuale rilevata dall’Istat, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2018, è risulta pari all’1,1%. Quindi il Mef ricorda che l’Inps ha diffuso le tabelle aggiornate contenente i nuovi limiti di reddito familiare con apposita circolare n. 68 dell’11 maggio 2018. I nuovi limiti di reddito familiare sono da considerare sulla base del reddito conseguito nel 2017 ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo che va dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.

La circolare del Mef contiene anche due allegati. Ovvero, le tabelle che includono i livelli di reddito aggiornati; nonché il modulo per richiedere gli assegni familiari. Tali contenuti sono consultabili sul sito della Ragioneria Generale dello Stato interno al portale del Mef. Il ministero conclude invitando le Amministrazioni a rendere noto il contenuto della circolare ai dipendenti uffici che amministrano il personale; e il personale stesso.

