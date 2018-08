Mediaset Premium: disdetta abbonamento gratuita col modulo pdf. Come fare.

Invio modulo Pdf per disdetta Mediaset Premium. Come fare

C’è grande scompiglio in casa Mediaset Premium. Il rischio di un’emorragia di abbonati è serio. Non solo per colpa delle partite di calcio, con i diritti della Serie A a Sky e Perform ma senza la sicurezza che anche Mediaset possa ritrasmettere le partite; senza contare poi la Champions League, ormai passata a Sky. Inoltre, dal 1° giugno 2018 non sono più attivi i canali HD e +24; un’altra spiacevole notizia per gli abbonati a Mediaset Premium. Alcuni stanno pensando alla disdetta dell’abbonamento; altri invece resteranno fedeli agli interessanti servizi offerti dalla pay tv. Ma nel primo caso, come bisogna procedere?

Mediaset Premium: come fare la disdetta abbonamento gratis

Innanzitutto va precisato che qualora si richieda la disdetta dell’abbonamento a Mediaset Premium prima della scadenza del contratto si dovrà pagare una penale. Questa corrisponde di fatto al costo di disattivazione, ammontante a 8,34 euro; di seguito bisognerà restituire gli eventuali sconti di cui si è fruito. Inoltre bisognerà fare attenzione ai prodotti ricevuti in comodato d’uso, che bisognerà necessariamente sostituire.

La disdetta dell’abbonamento a Mediaset Premium va inoltrata un mese prima della scadenza naturale del contratto. Si dovrà quindi accedere all’area riservata del servizio, dove sarà possibile consultare la modulistica e la documentazione necessaria. Peraltro, proprio su questa pagina si afferma quanto segue.

Premium sta lavorando per continuare a offrirti la visione delle partite di Serie A. Le trattative sono in fase avanzata. Saremo in grado di comunicarti i contenuti dell’offerta per la nuova stagione entro il 15 luglio. Ti informiamo che inviando richiesta di recesso dal 1° luglio al 15 agosto 2018 avrai la possibilità di cessare il tuo contratto senza costi.

Mediaset Premium: disdetta abbonamento, il modulo in pdf

La procedura standard di disdetta abbonamento richiede comunque la compilazione dell’apposito modulo. Che vi lasciamo qui di seguito in pdf scaricabile e stampabile.

LA PAGINA TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

Nel modulo bisognerà compilare tutti i campi indicati. Dal numero di tessera ai dati anagrafici e di domicilio, senza dimenticare di scrivere il numero del contratto di riferimento che si vuole disdire. Quindi data e firma, e se si vuole anche una eventuale motivazione della disdetta, finalizzata a “migliorare i servizi di Mediaset Premium”.

Il modulo, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, dovrà essere inviato per mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo che vi riportiamo di seguito.

Mediaset Premium S.p.A. – Casella Postale 101 – 20900 Monza (MB)

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM