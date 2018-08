Cristiano Ronaldo: figli e moglie, chi sono i familiari del calciatore

Chi sono i familiari di Ronaldo: moglie e figli

Le voci sempre più insistenti dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus stanno facendo crescere l’attenzione intorno al campione portoghese. Infatti CR7 oltre ad essere uno dei calciatori più in forma e più forti al mondo rappresenta una vera e propria star internazionale. Ha ad esempio un seguito straordinario sui socia. Fa sempre notizia a livello planetario per le sue gesta sportiva e per ciò che ruota intorno alle sue attività sia pubbliche che private. In queste ore ad esempio a Torino e dintorni si fa un gran parlare della ricerca della sua prossima casa.

Cristiano Ronaldo insieme alla sua famiglia

Cristiano Ronaldo dovrebbe trasferirsi in Italia in compagnia della sua famiglia. Trattasi di famiglia allargata e, se vogliamo, numerosa. Infatti Cristiano Ronaldo non è sposato ma ha una compagna. E soprattutto ha 4 figli. Un’altra presenza costante della sua vita è la inseparabile mamma. Chi sono i figli del campione? Il primogenito è Cristiano Jr. nato nel 2010 da madre surrogata di cui non è mai stata svelata l’identità. A seguire ha avuto, sempre da madre surrogata e si dice di casa negli Stati Uniti, due gemelli di nome Eva e Mateo. Il quarto figlio lo ha avuto, a novembre 2017, da Georgina Rodriguez. Il nome della piccola è Alana Martina.

Cristiano Ronaldo, obiettivo 7 figli

In una intervista a a France Football dello scorso dicembre CR7 ha dichiarato di voler avere 7 figli. Chissà che proprio Torino non diventi il luogo dove far nascere altri figli. Di sicuro, nel caso dovesse arrivare alla Juventus, Ronaldo dovrà preoccuparsi di creare le condizioni migliore per ambientare tutta la famiglia in Italia. Sono numerosi infatti i casi in cui il rendimento sportivo di calciatori famosi ha risentito della scarsa integrazione dei familiari con il luogo di destinazione.

