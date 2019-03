Cristiano Ronaldo: figli e moglie, chi sono i familiari del calciatore VIta privata Cristiano Ronaldo, moglie e figli

Cristiano Ronaldo si è trasferito in Italia in compagnia della sua famiglia. Trattasi di famiglia allargata e, se vogliamo, numerosa. Infatti Cristiano Ronaldo non è sposato ancora ma ha una compagna. E soprattutto ha 4 figli. Un’ altra presenza costante della sua vita è la inseparabile mamma. Chi sono i figli del campione? Il primogenito è Cristiano Jr. nato nel 2010 da madre surrogata di cui non è mai stata svelata l’ identità. A seguire ha avuto, sempre da madre surrogata e si dice di casa negli Stati Uniti, due gemelli di nome Eva e Mateo. Il quarto figlio lo ha avuto, a novembre 2017, da Georgina Rodriguez. Il nome della piccola è Alana Martina.

Cristiano Ronaldo, obiettivo 7 figli

In una intervista a a France Football dello scorso dicembre CR7 ha dichiarato di voler avere 7 figli. Chissà se proprio in quel di Torino il campione portoghese avrà modo di allargare ulteriormente la famiglia. In queste ore si diffonde sempre più la voce di un possibile matrimonio con Georgina e i fan sono in attesa di capire come andrà a finire. Sono numerosi infatti i casi in cui il rendimento sportivo di calciatori famosi ha risentito della scarsa integrazione dei familiari con il luogo di destinazione.

