Mediaset Premium calcio: offerte 2018-2019 Serie A e Champions League.

Serie A, offerte Premium e pacchetti 2018 2019

Mediaset Premium potrebbe cadere sul calcio. È anche per questo motivo che sta comunicando ai suoi abbonati che farà tutto lo sforzo possibile per continuare a trasmettere le partite di Serie A. Perduta la Champions League per i prossimi 3 anni, ormai in mano a Sky, Mediaset deve far fronte all’emorragia di abbonati interessati solamente alle partite di calcio. Le trattative con Sky e Perform sono in fase avanzata e non è così lontano dalla realtà che un accordo alla fine si possa strappare. E magari già dalla prossima settimana si potrebbero avere delle novità in tal senso.

Mediaset Premium calcio: Serie A 2018-2019, le ultime notizie

L’obiettivo di Mediaset è il seguente. Trattare a oltranza con Sky e Perform per ritrasmettere le partite di Serie A sui propri canali. Mediaset Premium senza calcio sarebbe un danno enorme per l’azienda. Ma certamente Sky e Perform, dopo i soldi sborsati per acquisire i diritti delle partite, non faranno sconti. E così ai vertici di Mediaset stanno già cercando di pensare a una soluzione che possa essere la più conveniente possibile per convincere gli abbonati a restare.

Stando a indiscrezioni riportate da Leggo, gli accordi più vicini alla realizzazione dell’obiettivo potrebbero riguardare il bouquet di canali. La Serie A potrebbe quindi tornare su Mediaset, ma in cambio Sky potrebbe ottenere una buona parte dei canali del bouquet. La trattativa con Perform risulta invece di diverso tenore. È possibile che un accordo potrebbe riguardare Infinity, per la trasmissione dei film e delle serie TV di Mediaset Premium in streaming sul canale Dazn di Perform Group.

Nulla da fare per la Champions League, che sarà di Sky per il prossimo triennio. E che dunque, a partire dal prossimo anno, sarà possibile guardare sui canali della pay tv, mentre alcune partite saranno trasmesse anche sulla Rai in chiaro.

Mediaset Premium calcio e non solo: offerte 2018/2019 al momento

Archiviato il calcio, Mediaset Premium al momento offre soluzioni che potranno interessare gli amanti dei film e delle serie televisive. Attualmente l’offerta più vantaggiosa riguarda il pacchetto a 14,90 euro mensili (in abbonamento, 1 euro in più in ricaricabile); che include Cinema e Serie Tv, con i servizi On Demand e Mobilità. Per i canali sportivi, saranno compresi anche Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Qualora invece si voglia unire Calcio & Sport a Cinema & Serie Tv, allora il pacchetto costerà 29 euro al mese. Per quanto riguarda la trasmissione delle partite della Seria A 2018/2019 sono attese novità e aggiornamenti nelle prossime settimane.

