Offerte Sky calcio su digitale terrestre: costo abbonamento e pacchetti.

Sky Calcio su digitale terrestre, quanto costa abbonarsi

Quali sono le offerte Sky Calcio attualmente in vigore e a disposizione delle persone interessate ad abbonarsi? Innanzitutto Sky consente di acquistare dei pacchetti in abbonamento anche con il numero della tessera del digitale terrestre. Ma quali sono i servizi offerti e i contenuti promossi per la prossima stagione? Certamente l’acquisizione della Champions League è stato un colpo grosso per Sky. E mentre Mediaset cerca di recuperare (almeno per la ritrasmissione delle partite di Serie A), Sky fa il bel gioco proponendo un anno di calcio che si preannuncia spettacolare.

Offerte Sky Calcio e non solo: ecco i pacchetti

Sul sito di Sky è possibile visualizzare una panoramica di offerte riservate ai nuovi abbonati per la prossima stagione di televisione e di calcio. Infatti, qualora ci si dovesse abbonare subito, si avrebbero Sky TV e Sky Sport a 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi. Con l’aggiunta anche di Sky Calcio (ma esclusivamente entro il 31 luglio) si comincerà a pagare il terzo “pacchetto” dal 1° settembre 2018 (15 euro al mese). A tutto questo si aggiunge il costo di attivazione una tantum, corrispondente a 29,90 euro.

Inoltre è possibile abbonarsi a Sky anche con la tessera del digitale terrestre. Per usufruire dell’offerta sarà sufficiente abbonarsi e comunicare il numero della propria tessera del digitale terrestre. Quindi abilitare quest’ultima e infine iniziare la visione. Adesso andiamo a vedere cosa comprendono i pacchetti sopra riportati.

Offerte Sky Calcio e non solo: cosa comprende la promozione

L’offerta completa, ovvero prendendo Sky TV, Sky Sport e Sky Calcio, comprende in tutto 16 canali. Tra questi spiccano canali Sky di intrattenimento, informazione, serie Tv, Cinema (Premium), Sport e Calcio. Più nello specifico si avrebbe quanto segue.

5 canali Sky intrattenimento . Sky Uno; Sky TG 24; FOX; Sky Atlantic; National Geographic.

. 8 canali Premium Cinema e Serie TV . Cinema; Cinema Energy; Crime; Joy; Cinema Emotion; Cinema Comedy; Action; Stories.

. 2 canali Sky Sport . Sky Sport; Sky Sport Uno.

. 2 canali Sky Calcio . Sky Sport Serie A; Sky Sport 24.

.

Offerte Sky Calcio: cosa offre la stagione 2018/2019

Sarà una grande annata di calcio questa per Sky, che ha l’esclusiva sulla Serie A e sulla Champions League (ma alcune partite saranno trasmesse in chiaro anche sulla Rai). Rivoluzionario anche il calendario orario del campionato calcistico. Si comincerà il sabato con 2 partite (ore 15 e ore 18). Poi la domenica, con tre tornate (15, 18, 20.30). Infine ecco il “Monday Night di radice anmglosassone”, lunedì sera alle 20.30. Sarà possibile vedere tutte le partite anche in streaming tramite l’app Sky Go.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM