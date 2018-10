Dazn Serie A: Sky e Mediaset Premium, le offerte in diretta streaming.

Mediaset Premium, Sky e Dazn per la Serie A. Come si vede

Qual è il futuro del campionato italiano di calcio in tv? C’era grande attesa attorno alla questione Dazn Serie A, considerando che Sky già detiene i diritti di trasmissione di alcune partite di Serie A e Mediaset Premium ha appena raggiunto un accordo a riguardo. Quel che è certo è che oltre allo “spezzatino” della prossima stagione calcistica, dovremmo assistere a un altro spezzatino. Quello delle dirette televisive. Intanto andiamo a visualizzare le offerte in diretta streaming e tutte le ultime notizie sull’argomento.

Dazn Serie A: le dirette streaming

Qual è il destino televisivo della prossima Serie A? Uno spacchettamento che prima ha visto il guadagno della torta completa da parte del Gruppo Perform e soprattutto di Sky. Mediaset, inizialmente tagliata fuori, ha recentemente raggiunto un accordo per la ritrasmissione di 3 partita per ogni giornata.

Dazn è la piattaforma streaming appartenente al Gruppo Perform. Su tale piattaforma sarà possibile vedere una selezione di partite della Serie A oltre alla Serie B al completo. Ultimamente è stato raggiunto un accordo anche con Mediaset Premium. Su quest’ultima piattaforma sarà dunque possibile vedere 3 partite per ogni giornata di Serie A, e tutto il campionato di Serie B. Il calendario degli eventi tv sportivi sarà diffuso nei prossimi giorni.

L’accordo prevede dunque la trasmissione online da parte di Mediaset Premium. Sarà possibile vedere le partite su Smart TV, Amazon Fire, sistemi operativi Android, Windows, Mac, Linux, Android TV, Apple TV e Google Chromecast. Nel novero delle piattaforme di ritrasmissione sono incluse anche le console Xbox One e PS4. L’offerta Dazn costa 9,99 euro al mese, con il primo mese gratuito in offerta.

Dazn Serie A: ecco lo “spacchettamento” in tv

L’accordo tra Mediaset e Perform non esclude un accordo tra Dazn e Sky. Quest’ultima detiene infatti i diritti di 7 partite per ogni giornata di Serie A. La Lega Serie A aveva messo in vendita 3 pacchetti. Il primo includeva 3 partite per giornata, compreso l’incontro della domenica sera; il secondo ampliava il bouquet a 4 partite, compreso l’incontro del lunedì sera; mentre il terzo tornava a 3 incontri per giornata, sabato sera compreso. È ormai storia nota come Sky si sia aggiudicata il primo pacchetto e Perform il terzo.

Dazn Serie A: il comunicato Mediaset

Nell’Area Clienti di Mediaset Premium, si può leggere un comunicato ufficiale dell’azienda. Relativa proprio all’accordo chiuso con il Gruppo Perform. Qui si ricorda che gli eventi sportivi saranno resi disponibili tramite connessione internet sui supporti sopraccitati, ma non sul digitale terrestre.

“Per effetto di tale accordo l’offerta Premium sarà rimodulata, e i clienti con un pacchetto calcio attivo avranno incluso nell’abbonamento, senza costi aggiunti, l’accesso alla visione di tutti i contenuti offerti dalla piattaforma DAZN in diretta HD e on demand”. Pertanto ai clienti con Pacchetto Calcio attivo sarà rimodulata l’offerta dal 1° agosto. A tal proposito si riceverà una comunicazione dettagliata sui cambiamenti e le novità in corso. Dazn garantirà così la trasmissione di 114 partite di Serie A in totale, tre per ogni giornata.

L’anticipo del sabato sera alle 20.30;

alle 20.30; Il lunch match della domenica alle 12.30;

alle 12.30; Una partita della domenica alle 15.

Infine Mediaset informa che dal 1° luglio 2018 e fino al 15 agosto 2018 i clienti avranno diritto di recedere dal contratto senza costi. Per fare questo bisognerà collegarsi all’Area Clienti e seguire la procedura; oppure inviare una raccomandata A/R indirizzata a Mediaset Premium Spa – Casella Postale 101 – 20900 Monza (MB).

