Offerte Now Tv calcio: Serie A e Champions League in streaming. I pacchetti.

Champions League e Serie A: offerte Now TV calcio

Gli appassionati di calcio e in particolare di Serie A si staranno chiedendo come vedere le partite del prossimo campionato. Diamo allora un’occhiata alle offerte Now TV, la tv in streaming di Sky, che ha recentemente ufficializzato che trasmetterà diversi eventi sportivi il prossimo anno. Chi pensa però che potrà vedere l’intero bouquet di partite ogni domenica di campionato, dovrà fare i salti mortali, tra decoder, abbonamenti e Smart TV. Chi invece si accontenterà di 7 partite di Serie A a giornata (e non solo) potrà abbonarsi a Now TV.

Offerte Now TV calcio: stagione 2018/2019, come vederla

Serie A, Champions League, Europa League. Ma non solo calcio. Nel pacchetto di Now TV ci sarà spazio anche per la Formula 1 e la MotoGP. Inoltre ci sarà la possibilità di scegliere tra più pacchetti, differenti per prezzo e periodo. Il pacchetto completo di Now TV relativo allo sport comprende infatti i seguenti eventi sportivi.

Serie A 2018-2019 (266 partite, 7/10 a gioranta);

Champions League;

Europea League;

International Champions Cup (per gli appassionati del calcio d’estate);

Premier League;

Formula 1;

MotoGP;

NBA;

Tennis;

Golf;

Rugby.

Non ci sarà bisogno di contratto, ma si pagherà in base ai giorni di permanenza del servizio. E quindi di seguito ecco i 3 pacchetti.

Pass Sport 1 giorno : 6,99 euro (durata: 24 ore);

: 6,99 euro (durata: 24 ore); Pass Sport 7 giorni : 10,99 euro (durata: 1 settimana);

: 10,99 euro (durata: 1 settimana); Sport 1 Mese: 29,90 euro (durata: 30 giorni).

Offerte Now TV: non solo calcio, ma anche Cinema e Serie TV

Al momento è possibile anche effettuare 14 giorni di prova gratuita, per poi scegliere un’opzione di abbonamento se si rimane soddisfatti. Le offerte attualmente disponibili sono le seguenti.

Ticket Cinema : più di 1.000 titoli on demand; 7 nuovi film a settimana; 8 canali Sky Cinema.

: più di 1.000 titoli on demand; 7 nuovi film a settimana; 8 canali Sky Cinema. Serie TV : interi cofanetti on demand; nuovi episodi tutte le settimane e 4 canali; Sky Atlantic, Fox, FoxLIfe, FoxCrime.

: interi cofanetti on demand; nuovi episodi tutte le settimane e 4 canali; Sky Atlantic, Fox, FoxLIfe, FoxCrime. Intrattenimento: 13 canali dedicati agli Show; documentari e programmi per bambini.

A tutto questo si può aggiungere anche la Opzione+, per guardare tutto in HD e contemporaneamente su 2 dispositivi.

Cosa succede quando termina il periodo di prova? Ecco i prezzi a seconda del numero dei Ticket scelti.

1 Ticket : 9,99 euro al mese;

: 9,99 euro al mese; 2 Ticket : 14,99 euro/mese;

: 14,99 euro/mese; 3 Ticket: 19,99 euro/mese.

L’Opzione+ costerà invece 2,99 euro mensili in più. Importante. Qualora non si facesse alcuna scelta, l’offerta sarà rinnovata con i 3 Ticket, e dunque a 19,99 euro mensili, Opzione+ compresa.

