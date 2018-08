Pace fiscale e flat tax in autunno 2018: Salvini conferma la tabella di marcia

Tabella governo su Flat Tax e Pace fiscale 2018

Salvini non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. Nell’intervista pubblicata dal Corriere della Sera rilancia gli obiettivi annunciati. ‘Noi metteremo al centro la crescita e la pace fiscale. Perché? Lo spiega a chiare lettere il vicepremier e segretario della Lega. ‘Ti porta soldi e non li porta via, e ti consente di avviare la flat tax’. La ripete da mesi il Ministro degli Interni e sembra aver ben chiara la scaletta delle misure da affrontare. Smentita dunque qualsiasi possibilità di rinvio in tema di pace fiscale e flat tax di cui pure si era iniziato a vociferare.

Pace fiscale, Salvini sui tempi ‘Entro agosto risultati gruppi di lavoro’

Sui tempi Salvini è altrettanto chiaro. ‘Conto di avere – dice il ministro – entro la fine di agosto i risultati dei gruppi di lavoro che abbiamo istituito, compreso ovviamente anche il capitolo sul reddito di cittadinanza’. Il tutto per essere pronto in occasione della manovra d’autunno. E poi l’affondo: ‘Di sicuro la manovra d’autunno sarà diversa rispetto a quella degli ultimi anni, e daremo le prime e significative risposte sulla riduzione delle tasse’.

Pace fiscale, Salvini ‘Ci hanno eletto per cambiare’

Salvini spiega che è intenzione del Governo mantenere fede alla promessa fatta agli elettori: la promessa del cambiamento. ‘Ci hanno eletto per cambiare; se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni, avrebbero votato in modo diverso’. E i cambiamenti dovranno essere anche nei numeri. ‘Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente’. Citando tra i Paesi ‘Francia, Spagna, Germania’.

L’ultima tema affrontato riguarda l’Ilva. ‘L’Ilva rischia di chiudere?’ chiede il giornalista. Risposta: ‘Penso che nessuno lo possa pensare realmente. Condivido – conclude Salvini – le parole di Di Maio che ci dovesse essere maggiore attenzione nella gara, ma l’obiettivo è che si continui a produrre’.

