NoiPa rimborso Irpef: cedolino speciale ad agosto, ecco per chi.

Cedolino speciale agosto su NoiPa

Le ultime notizie su NoiPa riguardano il rimborso Irpef, atteso nel cedolino di luglio. Ma non a tutti gli assistiti è arrivato; per quelli che non hanno ancora ricevuto il rimborso o le trattenute Irpef, bisognerà attendere un cedolino speciale per il mese di agosto. Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver ricevuto 2,9 milioni di dichiarazioni dei redditi precompilate. La metà delle quali è stata accettata dai contribuenti senza apporre le modifiche. Come riporta Orizzonte Scuola, le novità più importanti hanno riguardato “le rette per gli asili nido; che hanno portato a quota 925 milioni i dati pre-caricati e la nuova funzionalità di compilazione assistita per modifiche easy alle spese sanitarie”. L’Agenzia si è dunque ritenuta soddisfatta per l’ottimo risultato raggiunto, corrispondente a 450 mila in più rispetto all’anno scorso.

NoiPa rimborso Irpef: ultime novità

Per gli amministrati di NoiPa, personale della scuola compreso, la busta paga di luglio (o agosto) può prevedere due possibilità. Il rimborso Irpef, ovvero quando il contribuente ha pagato di più rispetto al dovuto effettivo; le trattenute Irpef, ovvero quando il contribuente ha pagato meno di quanto dovuto. Per questo motivo la busta paga “estiva” può essere più o meno gonfia, a seconda dei casi. Non tutti però hanno ricevuto il conguaglio 730 sul cedolino di luglio. Tutto è dipeso dai tempi di trasmissione della dichiarazione dei redditi. Chi l’ha presentata in ritardo rispetto ai primi giorni, potrà quindi ricevere l’attesa notizia nel cedolino speciale di luglio.

È stata NoiPa stessa a darne comunicazione tramite il seguente messaggio. “Il conguaglio fiscale risultante dai modelli 730/2018, non elaborati con l’emissione urgente, sarà applicato attraverso la prima emissione utile in base ai tempi di trasmissione dei dati al sistema NoiPa. A seguito di tale emissione sarà pubblicato un cedolino dedicato”. È dunque atteso per agosto un cedolino speciale in cui è prevista la voce relativa al conguaglio 730. Si attendono notizie e aggiornamenti ufficiali nei prossimi giorni.

