Palinsesto Champions League 2018-19 Rai: partite in diretta TV Diretta streaming e TV Champions League 2019 sulla Rai, le partite

La Rai ha siglato un accordo con Sky riguardante il palinsesto Champions League 2018-19. L’accordo le consentirà di trasmettere in chiaro le partite della prossima stagione della competizione europea. Sarà trasmessa in prima serata la miglior partita che coinvolga un’italiana nel turno di mercoledì. Nell’accordo sono comprese anche due semifinali, la finale e l’incontro per la Supercoppa Europea fra Real Madrid e Atletico Madrid che si terrà il 15 Agosto a Tallinn, Estonia. La Champions torna in Rai dopo 6 anni.

Calendario Champions League 2018 19: gironi, orari e avversarie italiane

Mario Orfeo: “Dove c’è l’Italia, la Rai c’è”

Il Direttore Generale Rai Mario Orfeo ha commentato così l’accordo sul palinsesto Champions League 2018-19. “L’acquisizione dei diritti di trasmissione in rappresenta una straordinaria novità per il palinsesto sportivo”. Ma non c’è solo la prossima Champions tra gli accordi conclusi dalla Rai. L’azienda di Viale Mazzini si è accordata con la Uefa per la trasmissione (free e pay) di tutti gli incontri della Nazionale di calcio nei due cicli di qualificazione per gli Europei 2020 e i Mondiali 2022, della Uefa Nations League e di tutte le amichevoli internazionali. Inoltre, sempre con Sky si è accordata per la trasmissione in chiaro del Gran Premio d’Italia di automobilismo, comprese prove e qualifiche. La Rai parteciperà all’asta per i diritti sulla Coppa Italia 2018-21.

Palinsesto Champions League 2018/2019: le partite in radio e in TV

Il palinsesto Champions League 2018-19 coinvolgerà estesamente la Rai. Secondo l’accordo siglato fra Sky e Rai, dal 19 Settembre la TV di Stato potrà trasmettere in chiaro il match del mercoledì di una delle 4 squadre (Juventus, Napoli, Roma e Inter) impegnate in Champions League nella prossima stagione. Radio1 seguirà invece tutte le partite della competizione sia il martedì che il mercoledì. Servizi sulle partite, dirette, gol e interviste andranno a completare l’offerta Rai, disponibile su Rai1 e RaiSport +HD. Era dalla finale Chelsea – Bayern Monaco del 2012 che un match di Champions non era visibile sulle reti Rai.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM