NoiPA cedolino agosto: stipendio è online, data accredito e come vederlo.

Importo stipendio agosto 2018 su NoiPA

Novità sul cedolino agosto di NoiPa. Stando alle ultime voci, sembra che lo stipendio sia già online e si possa quindi già visualizzare la mensilità di agosto 2018 tramite il nuovo servizio Self Service per i supplenti con contratto a termine. Anche il personale militare sembra poter visualizzare già il cedolino e c’è chi su Facebook posta screenshot per dimostrarlo. Stando alle informazioni raccolte sul social e dagli assistiti, per diversi utenti il cedolino di agosto era visibile già dal 30-31 luglio.

NoiPa cedolino agosto: come visualizzarlo

Come visualizzarlo? Bisogna accedere a NoiPa tramite apposite credenziali, quindi recarsi nella specifica Area di Monitoraggio Contratti e infine selezionare la mensilità di riferimento, in questo caso Agosto 2018. Stando alle indiscrezioni, alla voce stipendio potrebbe essere stata aggiunto il tanto atteso FESI, vale a dire le indennità finanziate con il Fondo per l’Efficienza Servizi Istituzionali.

Si precisa che queste informazioni sono state raccolte dagli utenti che hanno utilizzato il portale e che hanno già visualizzato il cedolino; ma mancano di ufficialità da parte del sistema. Nessun post né sul social né sul sito è stato scritto a riguardo. Invece sulla pagina Facebook, l’amministrazione ha dedicato un post alla Carta Nazionale dei Servizi; ovvero uno degli strumenti per accedere al portale.

NoiPa cedolino agosto: stipendio online definitivo?

Tuttavia la pagina Facebook Militari Amministrativa ha fornito negli ultimi giorni informazioni importanti a riguardo. In un primo messaggio chiedeva agli amministrati di attendere almeno l’8 del mese perché la voce che si leggeva nello stipendio avrebbe potuto subire aumenti o diminuzioni; o perché il sistema avrebbe dovuto ancora finire di lavorare. Dopo qualche ora, affermano gli amministratori della pagina, “arriva l’ufficialità del NoiPa”. Così l’importo è relativo al mese di agosto.

Si tratta inoltre di un importo definitivo; ovvero di emissione ordinaria, poiché NoiPa le ha già lavorate, e pertanto ciò che si legge alla voce stipendio non subirà alcuna modifica. Entro l’8 agosto NoiPa dovrebbe fornire qualche aggiornamento su eventuali emissioni straordinarie.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM