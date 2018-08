Pensioni notizie oggi: Quota 100, vertice governo a breve. Stanziati 5 miliardi

Quota 100 e fondi in LdB

Mentre tiene banco la discussione sul tema previdenziale il governo entra nel vivo delle proposte. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Sole 24 Ore è in programma nelle prossime ore un vertice di governo per definire proposte e risorse da impegnare nella prossima manovra. Certamente si discuterà delle misure da attuare per superare la riforma Fornero. Sarà impossibile, proprio per l’assenza di risorse economiche sufficienti, riuscire a soddisfare tutte le aspettative. Infatti sono moltissimi coloro che aspirano ad accedere all’età pensionistica con maglie più larghe rispetto alle norme in vigore.

Pensioni notizie oggi, partecipanti vertice di governo

Chi parteciperà al vertice di governo? Sarà presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dovrebbe registrare la partecipazione dei due vicepremier. Ovvero il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. E ancora dovrebbero prendere parte alla riunione il Ministro per gli affari europei Paolo Savona; il Ministro dell’Economia Giovanni Tria e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pensioni notizie oggi, Quota 100 e lo stanziamento di 5 miliardi

Sempre stando a quanto riferito dal Sole affianco alla voce ‘pensioni’ è previsto uno stanziamento pari a 5 miliardi di euro. Potrebbe trattarsi della cifra sufficiente per introdurre Quota 100. Infatti secondo le stime dell’economista Alberto Brambilla che ha avuto il compito di elaborare possibili proposte a tanto ammonterebbe il costo dell’introduzione di Quota 100. Sebbene tali cifre sarebbero vincolate all’età minima per andare in pensione di 64 anni. Resta inoltre da capire se tutto ciò troverà conferma dopo il vertice. E se oltre alla misura descritta potranno essere introdotte altre ipotesi di cui si è parlato molto in queste settimane. Ci riferiamo a ‘Quota 41’ o ‘Quota 42’ indicata come anni di contributi necessari per andare in pensione a prescindere dall’età anagrafica.

