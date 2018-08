Niki Lauda: moglie e figli, ecco la famiglia dell’ex pilota Ferrari.

La famiglia di Niki Lauda, i componenti

Un comunicato ufficiale del General Hospital di Vienna ha avvisato delle condizioni critiche in cui verte Niki Lauda. L’ex pilota della Ferrari sarebbe in pericolo di vita. Dopo aver interrotto la sua vacanza estiva a Ibiza per una influenza estiva, le sue condizioni si sarebbero aggravate al punto tale da rendere necessario un trapianto polmonare. L’operazione ha avuto esito positivo, si legge nel comunicato. Ma stando ad alcuni rumors rimbalzati sui media, le condizioni di salute di Niki Lauda non sarebbero positive. La famiglia dell’ex pilota non ha rilasciato dichiarazioni e ha pregato i media di rispettare la privacy. Attualmente Niki Lauda è circondato dall’affetto dei suoi cari, moglie e figli. Ecco chi sono.

Niki Lauda: moglie e figli, ecco chi sono

Nell’ormai lontano 1976 Niki Lauda sposò la modella Marlene Knaus. Dall’unione coniugale nacquero due figli: Lucas (classe 1979) e Mathias (classe 1981). Il rapporto coniugale tra Lauda e la Knaus durò circa quindici anni, fino al 1991, anno del divorzio. Niki Lauda ebbe anche un altro figlio, Christoph, che però nacque da una relazione extraconiugale. L’attuale direttore esecutivo Mercedes promise di non risposarsi più, ma la vita è imprevedibile e nel 2008 cambiò idea. Unendosi dunque in matrimonio con la hostess di volo della sua compagnia aerea, Birgit Wetzinger, più giovane di Lauda di 30 anni. Dall’unione tra i due nacquero sempre nel 2008 i gemelli Max e Mia.

Niki Lauda: la nuova famiglia

Sul rapporto con la Wetzinger, Lauda si è aperto al reporter Graham Bensinger, rivelando qualche aneddoto molto importante. Niki Lauda soffriva di problemi ai reni; problemi che si aggravarono e che comportarono un trapianto. L’ex pilota chiese al figlio Lucas di fare il test di idoneità, ma il risultato fu negativo. E fu in quel momento, dopo soli 8 mesi dall’inizio della loro relazione, che la Wetzinger si offrì volontaria. “Le chiesi il motivo e mi rispose che lo riteneva opportuno e che mi amava”. Quindi arrivò l’ok e Lauda rivelò che la nuova compagna era totalmente ferma nella sua decisione e non ebbe mai un ripensamento.

Alla fine l’operazione riuscì e Lauda sposò Birgit nel 2008. “Non per quello che ha fatto per me”, ha rivelato. “Ma perché era la donna giusta”. I due gemellini, Max e Mia, sono stati il regalo più bello. “Sono stato molto fortunato. Ora ho molto tempo a disposizione e zero rischi, quindi posso divertirmi con i miei ragazzi, che tra l’altro mi mantengono giovani”. Lauda ha infine affermato che con i suoi primi figli il rapporto non si è mai rovinato.

