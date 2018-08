Pensioni ultime notizie: Quota 100 da 64 anni, via ufficiale a dicembre.

Pensioni notizie oggi: Quota 100 a dicembre?

Sul fronte pensioni ultime notizie riguardano la riforma previdenziale finalizzata a smantellare gradualmente la Legge Fornero. Si comincerà già dalla prossima Legge di Bilancio, nella quale non sarà presente tutta, ma un pezzo della controriforma sì. Questo pezzo si chiamerà Quota 100, ma non sarà “rose e fiori” come sembrava dal contratto di governo. Piuttosto avrà diversi paletti che di certo non accontenteranno tutti. A cominciare da quello anagrafico, come previsto, che dovrebbe partire dall’età di 64 anni.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 sì, ma con vincoli

Quindi da un lato il requisito anagrafico (64 anni) di cui si parla da un bel po’; dall’altra quello relativo ai contributi figurativi, anche questi parecchio limitati visto che le ultime voci a riguardo parlano di un tetto di massimo di 2 anni. La misura così fatta andrebbe a costare circa 4 miliardi di euro; cifra che dunque alzerebbe il costo della Legge di Bilancio a 25-27 miliardi di euro; ovvero un costo che non si differenzia affatto dalle Leggi di Bilancio varate negli ultimi anni dal governo dem.

In tutto questo Quota 41 non dovrebbe trovare il suo spazio, almeno per quest’anno. I soldi sono pochi e dal taglio alle pensioni d’oro i risparmi garantiti sono miserrimi in confronto a quello che si vorrebbe attuare sul tema pensioni. Per questo motivo si dovrebbe procedere per gradi.

Una Quota 100 per tutti costerebbe così 20 miliardi di euro, dando ragione ai numeri snocciolati dal presidente Inps Tito Boeri. Da qui la necessità di vincoli e paletti che scontenteranno molti soggetti coinvolti. Ma non solo. Nell’aria c’è anche un progetto di incentivazione alla permanenza al lavoro. Una sorta di superbonus che confluirebbe direttamente nella busta paga del lavoratore che, pur avendo maturato i requisiti, resta ancora a lavoro; ricevendo di conseguenza un incremento economico in busta paga.

Insomma, Quota 100 si sta avvicinando e già a dicembre dovrebbe diventare realtà. Ma forse non sarà la Quota 100 che in molti si aspettavano fino a qualche mese fa.

