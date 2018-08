Numero verde Enel: guasti luce e gas, ecco dove chiamare.

Dove chiamare l’Enel, il numero verde

Chi chiamare in caso di guasti a luce e gas? Sia che siamo nel Servizio Elettrico, sia in Enel Energia, c’è un numero verde da poter contattare per far fronte alle emergenze. Ma il telefono non è certo l’unico canale di comunicazione per relazionarsi con l’assistenza e risolvere eventuali problematiche. La prima cosa da sapere prima di contattare i numeri che andremo a indicare, è sapere se il nostro contratto appartiene al Servizio Elettrico (mercato di maggior tutela) o a Enel Energia (mercato libero). Quest’ultimo consente al soggetto di scegliere il fornitore di energia elettrica e gas che vuole. Per conoscere il tipo di contratto è sufficiente leggere la dicitura presente sulla bolletta della luce, in alto a destra. In caso di Enel Energia è indicato “Mercato libero dell’energia”. Nel primo caso sarà invece contrassegnata la seguente dicitura: “Servizio di maggior tutela”.

Numero verde Enel Servizio Elettrico: dove chiamare in caso di guasti

Naturalmente, in base al contratto di riferimento anche i contatti cambiano. Qualora si sia clienti del Servizio Elettrico e quindi nel mercato di maggior tutela, da tutta Italia, in caso di guasti, si potrà contattare il seguente recapito: 803 500. Il numero cambia solo se si chiama da Campione d’Italia: in questo caso il numero verde diventa 0 800 836 741. Il numero si può contattare sia da mobile sia da fisso; ovviamente è gratuito ed è operativo 24/7.

Per informazioni sul contratto, lettura del contratto e domiciliazione si dovrà contattare il numero verde 800 900 800. Anche qui il numero è gratuito (da fisso), ma l’operatività è dalle ore 7 alle ore 22 dal lunedì alla domenica. Per gli utenti mobile il numero da chiamare per i casi sopraccitati è il seguente: 199 505 055. Questo numero non è gratuito, ma il costo dipende dalla tariffa e dall’operatore telefonico.

Per chi chiama dall’estero, per qualsiasi richiesta, può contattare i seguenti numeri: +39 02 30172011 (dal lunedì alla domenica dalle 7 alle 22). Per i residenti di Campione d’Italia, invece, il numero è il seguente: 0 800 557 734.

Numero verde Enel Energia: dove chiamare

I clienti di Enel Energia (mercato libero) potranno invece chiamare il numero verde 800 900 860 da linea fissa, operativo 24/7 e gratuito. Per il numero relativo ai guasti, invece, bisognerà contattare il numero che si trova sulla prima pagina della bolletta, variabile in base al distributore di riferimento.

Chi è fuori dall’Italia dovrà invece chiamare il seguente numero: +39 06 6451 1012, anch’esso attivo 24/7. Infine, per segnalare l’autolettura occorrerà contattare il numero 800 900 837.

