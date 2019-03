Streaming calcio gratis: diretta Serie A, dove vedere le partite in calendario

Come guardare il calcio gratis in streaming, sui siti legali, e dunque con qualità e video di buona qualità? Con lo scorporamento del pacchetto Serie A, per vedere le partite in tv bisognerà almeno acquistare due abbonamenti. E servirsi anche dello streaming. Insomma, un abbonamento a una pay tv non sarà sufficiente, perché su Mediaset Premium o Sky non saranno trasmesse tutte le partite. Il terzo agente quest’anno si chiama Dazn e consente di vedere diverse partite in streaming. Tramite accordi con Sky e Mediaset, sarà possibile ampliare la serie di match disponibili, ma servirà comunque una buona connessione internet o una Smart Tv.

Streaming calcio gratis: la Serie A anche su Facebook

La novità più recente è che la Serie A si potrà vedere anche su Facebook. Ma spegniamo subito i facili entusiasmi. Sarà possibile vedere partite solo nel Regno Unito, una gara a giornata per la nostra Serie A, connettendosi sulla pagina di Eleven Sports. Un consiglio utile da seguire per chi vive in Inghilterra o Irlanda e vuole guardare un match di Serie A. Una notizia che non cambia le sorti del gioco per tutti gli altri che risiedono in Italia.

Il calendario preliminare delle partite (prevista anche la Liga) su Eleven Sports su Facebook è stato già stabilito per il mese di agosto e comprende i seguenti match. Girona-Valladoli (17/8); Chievo-Juventus (18/8); Valencia-Atletico Madrid (20/8); Valladolid-Barcellona (25/8); Inter-Torino (26/8).

Streaming calcio gratis: dove vedere la Serie A

Cominciamo da Dazn, la new entry che consentirà di guardare 114 partite di Serie A assieme alla totalità dei match di Serie B. Sul sito Dazn è elencata la procedura per l’iscrizione, che ricordiamo costare 9,99 euro mensili (primo mese gratuito). E sarà possibile sintonizzarsi su Dazn sulle Smart TV, su PC e console (Xbox e PlayStation).

Continuando a parlare di siti di streaming legale, quali sono gli altri? Senza dubbio non possiamo non citare Premium Play, il canale streaming di Mediaset Premium; e Sky Go di Sky. Entrambi i servizi permettono di vedere le partite (o meglio, quelle che si ha diritto di trasmettere) in streaming su PC, smartphone o tablet, previo abbonamento alla rispettiva pay tv. Sempre in campo Sky va annoverata anche Now TV, altro servizio streaming online che permette di sottoscrivere abbonamenti periodici (anche brevi) e di assistere alle principali partite dei campionati europei. Tornando in ambito Mediaset va segnalato anche Mediaset Premium Online, altro servizio in abbonamento che offre anche la visione di partite del calcio estero e in particolare dei campionati sudamericani.

Un altro modo per vedere le partite di Serie A in streaming è scaricare l’app ufficiale della Serie A Tim, che consente di vedere gli highlights e le statistiche del campionato italiano. Inoltre, accedendo al Canale Serie A Tim TV e pagando un abbonamento dal prezzo modesto sarà possibile visualizzare 3 partite in diretta per giornata.

Last but not least, vanno segnalati anche i siti di scommesse. Se siete clienti Snai, ad esempio, avrete la possibilità di vedere in streaming la Serie A. Il requisito indispensabile, in questo caso, è avere un conto Snai con un saldo attivo o aprirlo con importo minimo ammontante a 15 euro.

