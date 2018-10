Pensioni notizie oggi: Quota 100 e anticipata, ecco lo schema dei fondi

Importo fondi Quota 100, ecco uno schema

Per il governo flat tax, reddito di cittadinanza e pensioni sono i temi principali su cui intervenire. Nei vertici di Governo si discute soprattutto di questo. E per quanto riguarda le pensioni si conferma tra le misure più probabili ‘Quota 100’. Nel dettaglio dovrebbe trattarsi della possibilità di andare in pensione per coloro che hanno raggiunto 100 come somma dell’età anagrafica e dei contributi versati. Un tetto potrà essere rappresentato dall’età. Infatti sembra che si parta dai 64 anni. Non prima. Un altro paletto dovrebbe essere il numero massimo dei contributi figurativi: massimo 2 anni.

Pensioni notizie oggi, recupero risorse da ‘pace fiscale’

Tutto passerà dalla prossima legge di bilancio. Il recupero delle risorse per coprire la voce pensioni potrebbe avvenire tramite una’altra delle misure previste. Ovvero la cosiddetta ‘pace fiscale‘. Una stima approssimativa fissa l’obiettivo intorno ai 3,5 miliardi. Per la prima fase del superamento della riforma Fornero le stime parlano di circa 4 miliardi di euro.

Pensioni notizie oggi, Di Maio su taglio pensioni d’oro

Il vicepremier Luigi Di Maio nel parlare di previdenza ha toccato un altro tema molto caro al Movimento 5 Stelle. Le pensioni ‘certamente le affronteremo, dobbiamo superare la legge Fornero e dovremo farlo’. E ha aggiunto ‘intanto i nostri capigruppo hanno depositato il provvedimento sul taglio delle pensioni d’oro e a settembre-ottobre credo che sarà approvato’.

Pensioni notizie oggi, Di Maio: direzione giustizia sociale

‘Dopo la delibera sui vitalizi e il Decreto Dignità, è pronto un altro provvedimento che va nella direzione di restituire giustizia sociale ai cittadini’. La proposta di legge sulle pensioni d’oro ‘metterà fine ad un sistema di disuguaglianze diventato insopportabile, in cui da una parte ci sono i pensionati minimi che fanno la fame e dall’altra – ha concluso Di Maio – i pensionati d’oro che percepiscono molto più di quanto hanno versato’. Per pensioni d’oro si dovrebbero intendere le pensioni di importo superiore ai 4.000 euro.

