Quando inizia la scuola: calendario scolastico 2018-19 per regione. Le date

Calendario scolastico 2018-19 e inizio scuola

Il mese di agosto è per definizione il mese dedicato alle vacanze. Ma tra poche settimane inizia il mese in cui riapriranno le scuole. L’avvio dell’anno scolastico 2018-2019 avrà un calendario diverso regione per regione. Il calendario scolastico dipende dalle esigenze dei territori e dalle decisioni del Consiglio regionale. Inoltre sempre divise per regioni si osserveranno nell’anno scolastico diverse giornate di chiusura a seconda delle feste programmate. Mentre ve sono altre che avranno un calendario unico di chiusura in tutta Italia.

Quando inizia la scuola, a Bolzano il 5 settembre

Quando inizia la scuola? Prima di tutte le altre apriranno le scuole in Provincia di Bolzano. La data prevista è il 5 settembre 2018. Ecco il calendario a seguire. Abruzzo: 10 settembre 2018. Basilicata: 10 settembre 2018. Friuli Venezia Giulia: 10 settembre 2018. Piemonte: 10 settembre 2018. Campania: 12 settembre 2018. Lombardia 12 settembre 2018. Umbria: 12 settembre 2018. Valle D’Aosta: 12 settembre 2018. Veneto: 12 settembre 2018. Molise: 13 settembre 2018.

Quando inizia la scuola, in Puglia il 20 settembre

Da lunedì 17 settembre 2018 si riprende in Calabria. Come anche in Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana. L’ultima in ordine di tempo sarà la Puglia dove le scuole riapriranno giovedì 20 settembre 2018. Esattamente 15 giorni dopo le scuole in provincia di Bolzano.

Quando inizia la scuola e i giorni di festa in tutta Italia

I giorni di festa nazionale in tutta Italia: 1 novembre (Tutti i Santi); 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania). A distanza di mesi arrivano altri giorni di ferie tra cui la domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (21 e 22 aprile 2019). Per concludere con 25 aprile (Festa della Liberazione), 1 maggio (Festa del Lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica).

Oltre alle principali festività, e dopo aver visto il calendario scolastico Regione per Regione è opportuno sottolineare la presenza di particolari chiusure in base alle festività regionali o comunali come nel caso delle festività patronali.

