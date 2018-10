Come calcolare la pensione: anticipata, Quota 100 e di vecchiaia. Guida TP

Guida pensione anticipata, di vecchiaia di invalidità e sociale

Come calcolare la pensione è una delle domande più frequenti per chi si appresta a lasciare la carriera lavorativa. E non solo. Ipotizzare la cifra non è affatto semplice se si considera che la situazione varia da lavoratore a lavoratore. Inoltre influisce il fatto che più volte siano cambiate le norme che regolano l’accesso alla pensione. Per esempio nel 1995, a seguito della riforma Dini, si è passati dal sistema di calcolo retributivo al sistema di calcolo contributivo. Più di recente la riforma Fornero del 2012 ha cambiato molti elementi.

Come calcolare la pensione, simulatore online

Online è possibile consultare dei sistemi per sapere quando andare in pensione e quanto potrà ammontare. Tra questi citiamo Irpef.info. In cosa consiste? Offre un calcolatore che permette di conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione e quella in cui sarà effettivamente possibile avere accesso. Compreso nel calcolo i vari parametri cui quelli sull’aspettativa di vita che allontanano al netto di nuovi interventi il termine per andare in pensione.

Come calcolare la pensione, chi può effettuare la simulazione

Chiunque può effettuare la simulazione. Cosa serve? Basta inserire dei dati tra cui i contributi totali accreditati ed effettivi espressi in anni o settimane, la natura del lavoro e la priorità del pensionamento. Dopo aver compilato i vari campi ed inserito le voci, il calcolatore comunica la data nella quale si dovrebbe maturare il diritto alla pensione.

Come calcolare la pensione, info su cifre pensioni

Sempre online tramite il sito dell’Inps è possibile conoscere e controllare i contributi che risultano versati; calcolare l’importo stimato della propria pensione ‘a moneta costante’ ovvero a prescindere dall’andamento dell’inflazione. È possibile ipotizzare diverse possibilità e creare delle simulazioni spostando ad esempio la data presunta del pensionamento. Il simulatore dell’Inps offre l’opportunità di calcolare l’importo mensile, la durata dell’Ape e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo della pensione.

Il sito dell’Inps offre anche la possibilità di conoscere in anticipo i dettagli dell’Ape cioè l’anticipo pensionistico introdotto nel 2017.

Come calcolare la pensione, le casse professionali

Molti siti di casse professionali, come ad esempio l’Inpgi nel caso dei giornalisti, danno agli iscritti la possibilità di calcolare la propria pensione.

