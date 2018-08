Modulo disdetta Fastweb in pdf, come farlo gratis. La guida

Guida e modulo pdf per disdetta Fastweb, come operare

Interessati al modulo disdetta Fastweb? Sicuramente siete intenzionati a recedere dall’abbonamento Fastweb e ad abbandonare i suoi servizi, per passare a un altro operatore oppure per altre ragioni. Sul sito di Fastweb è disponibile una pagina che con chiarezza e trasparenza definisce i termini per la chiusura di un abbonamento. Qui si specifica che il contratto stipulato con Fastweb ha una durata prevista dall’Offerta Commerciale e il periodo di impegno dura generalmente non più di 24 mesi. Alla scadenza il rinnovo sarà automatico e a tempo indeterminato.

Per evitare ciò bisognerà inviare una disdetta all’indirizzo fisico della sede di Fastweb o via Posta Elettronica Certificata, almeno 30 giorni prima i termini, con allegata la copia di un documento d’identità ed eventuali altri allegati richiesti. Fastweb ricorda inoltre che in qualsiasi momento è possibile recedere dai servizi o passare ad altro operatore. E tutto questo “senza perdere il numero, senza penali o restituzione di importi relativi a promozioni già godute”. Inoltre, in caso di offerta congiunta Sky-Fastweb, bisognerà inviare raccomandata all’indirizzo fisico di Sky (Sky Italia Srl – Casella Postale 13057 – 20130 Milano); oppure inviare comunicazione via PEC all’indirizzo [email protected]

Modulo disdetta Fastweb: recesso 14 giorni

Fastweb informa che qualora si sia stipulato il contratto via telefono, via web o presso uno stand Fastweb e quindi a distanza, si potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni dalla conclusione del contratto. Questo lo si potrà fare contattando il Servizio Clienti 192.193. Oppure inviando l’apposito modulo messo a disposizione sul sito della compagnia, da inviare con raccomandata A/R a Fastweb Spa – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI); oppure via PEC all’indirizzo [email protected] Altrimenti ci si potrà recare fisicamente presso un negozio Flagship Fastweb, portando con se una copia del documento d’identità. In caso di abbonamento congiunto Sky-Fastweb, fanno riferimento la procedura e gli indirizzi sopra citati.

Modulo disdetta Fastweb: recesso dopo modifica condizioni contrattuali

Nell’eventualità vi sia una modifica delle condizioni contrattuali e si decida di non accettarla, sarà possibile recedere dal contratto senza addebito di penale o costi di disattivazione. Il termine temporale per esercitare il diritto di recesso è compreso nei 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione Fastweb nella quale si rende noto la modifica delle condizioni contrattuali. Se non diversamente comunicato, la causale del recesso dovrà indicare la seguente dicitura: “Modifica delle condizioni contrattuali”. Per quanto riguarda gli indirizzi fisici e virtuali fanno riferimento i contratti sopraccitati.

Modulo disdetta Fastweb in pdf: download e come farlo

Andiamo quindi a riepilogare le informazioni principali per la disdetta Fastweb e in conclusione forniremo il link per il download del modulo disdetta. Cominciamo così dagli indirizzi a cui inviare il modulo compilato.

Indirizzo fisico . Raccomandata A/R a Fastweb Spa – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI).

. Raccomandata A/R a Fastweb Spa – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI). PEC: [email protected]

Ricordiamo che è possibile anche recarsi presso un negozio Flagship Fastweb. E che in ogni caso bisognerà allegare o portare con sé una copia del proprio documento d’identità.

In caso di abbonamento congiunto Sky-Fastweb, gli indirizzi sono i seguenti.

Indirizzo fisico . Raccomandata A/R a Sky Italia Srl – Casella Postale 13057 – 20130 Milano.

. Raccomandata A/R a Sky Italia Srl – Casella Postale 13057 – 20130 Milano. PEC: [email protected]

Inoltre Fastweb informa che per il passaggio ad altro operatore mantenendo il proprio numero di telefono nella rete fissa, bisognerà usare il codice di migrazione. Quest’ultimo risulta disponibile nella prima pagina del proprio Conto Fastweb.

Alcuni costi potrebbero essere richiesti in caso di recesso o disdetta. La compagnia ha infatti “il diritto di richiedere il pagamento di un importo per il ristoro dei costi sostenuti; compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all’Apparato. L’attuale costo per la dismissione del servizio è pari a 56 € IVA inclusa”. In più potrà essere anche addebitata una Commissione, variabile in base agli sconti usufruiti; tali informazioni vengono comunque comunicate in fase di perfezionamento del Contratto o indicate nell’Offerta Commerciale. Non esistono costi fissi per queste Commissioni, ma le cifre possono variare ogni anno.

Infine, se il recesso avviene prima del pagamento di tutte le rate, il soggetto dovrà provvedere a versare le rate mancanti. In caso di contributo promozionato, bisognerà versare anche quest’ultimo importo. Gli apparati cessati in comodato d’uso o noleggio dovranno invece essere restituiti a Fastweb “perfettamente integri”. Questo dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di disattivazione dei servizi. In caso di termini superati o di mancato riconsegna, sarà addebitata una penale di 50 euro per ogni apparato.

Concludiamo fornendo il link per il download del modello disdetta Fastweb. Selezionate il seguente pdf scaricabile e stampabile.

