Ponte Morandi Genova: causa crollo, morti e feriti. Cos’è successo – LIVE.

14.12: “Sarà necessario demolirlo e poi ricostruirlo”. Così aveva affermato l’ingegnere Antonio Brencich il 29 luglio 2016 su Ingegneri.info. Dalle sue rivelazioni si evinse che il ponte, realizzato nei primi anni Sessanta, fu da subito “oggetto di manutenzioni profonde, con costi continui che fanno prevedere che tra molti anni i costi di manutenzione supereranno quelli di ricostruzione. A quel punto sarà necessario demolire il ponte e ricostruirlo”.

13.54: Le immagini del crollo twittate dalla Polizia di Stato.

13.46: Fonti del Viminale parlano di 11 vittime accertate.

13.43: Il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi ha riferito a RaiNews di 7 vittime accertate, per il momento.

13.35: Estratte 3 persone vive dalle macerie. Intanto, si parla di possibile fughe di gas e perdita di combustibile. Allontanate molte persone dal luogo.

13.28: Sale a 20 il bilancio delle vittime, secondo il quotidiano ligure Il Secolo XIX.

13.20: Le dichiarazioni di un testimone. “Sembrava un terremoto. Poi ci siamo voltati e abbiamo visto che era crollato il Ponte di Brooklyn”. (Così i genovesi chiamano Ponte Morandi).

13.18: Sale ad almeno una decina il bilancio delle vittime.

13.10: Sempre secondo Il Secolo XIX, citando fonti di soccorritori, parla di 3 vittime.

13.00: Ecco un video da Radio Montecarlo che testimonia i primi soccorsi sotto il nubifragio.

Ore 12.55: Il primo video che testimonia il crollo di Ponte Morandi a Genova in diretta.

Verso le ore 12 il disastro: il Ponte Morandi a Genova è crollato per 100 metri. Secondo le prime ricostruzioni durante il crollo sarebbero cadute auto e tir. Altre voci riportano che il crollo è avvenuto su delle case, ma in realtà il viadotto “galleggia” sopra dei fabbricati. Trovandoci alla vigilia di Ferragosto l’auspicio è che non ci fosse nessuno. Si temono comunque morti e feriti. Il Secolo XIX parla di almeno 3 vittime e feriti.

Intanto il traffico è in tilt, con la chiusura del tratto autostradale tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Ovviamente il blocco è su entrambe le direzioni. Così come altra chiusura è tra il bivio per l’A7 Genova-Serravalle e Genova Aeroporto, sempre in entrambe le direzioni. Al momento i vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre diverse persone da sotto le macerie. L’Anas sta valutando la riapertura del tratto dell’Aurelia chiuso in precedenza, per fornire un ulteriore sbocco agli autisti bloccati.

Ponte Morandi Genova: la causa del crollo

Stando alle prime voci la causa del crollo sarebbe dipesa da un cedimento strutturale. Si tratta di prime indiscrezioni, da prendere con la dovuta cautela e si attendono gli accertamenti ufficiali. Il tratto del Ponte Morandi interessato dal crollo sarebbe quello sopra via Walter Fillak, come riporta Il Corriere.

Intanto sui social rimbalzano le prime immagini e i primi video del ponte crollato. La tragedia è avvenuta durante un forte nubifragio sul capoluogo ligure.

Ponte Morandi Genova: verifiche in corso

Il timore è che ci possano essere vittime. Alcuni testimoni, così come i soccorritori, hanno visto autovetture e tir cadere nel vuoto durante il crollo. I soccorsi proseguono sotto una pioggia incessante.

