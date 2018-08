Huawei Mate 20 in uscita : prezzo e caratteristiche. La scheda tecnica

Sono in arrivo nei prossimi due mesi i nuovi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Il Mate 20 e Mate 20 Pro saranno i primi ad adottare il nuovo SoC Hisilicon Kirin 980, che caratterizzerà la prossima generazione top di gamma della Casa. I nuovi Mate 20 e Mate 20 Pro saranno un’evoluzione del Mate 20 Lite, a cui assomiglia, ma ovviamente per i nuovi Mate 20 ci saranno soluzioni più raffinate. Per saperne di più bisognerà attendere l’IFA 2018 che partirà il 29 Agosto a Berlino.

Notch, bordi curvi e sistemi biometrici per Huawei Mate 20

Diversamente dal resto della serie Mate, sullo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro sarà presente il notch, la tacca sullo schermo che ospita fotocamere e sensori per il riconoscimento facciale. Avrà bordi curvi e il sistema di riconoscimento del volto sarà piuttosto elaborato. Si baserà infatti su una fotocamera dedicata con illuminatore 3D e TOF (Time Of Light). Un’importante novità sullo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro sarà il sensore per il riconoscimento delle impronte digitale posto sotto il display, come per il Mate RS. Questi sistemi saranno di nuova generazione e assicureranno una maggiore precisione, ma non influenzeranno più di tanto il design del nuovo Mate 20.

Nuovo processore e display da 6.3″

I nuovi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro porteranno al debutto il nuovo processore Kirin 980, erede dell’ottimo Kirin 970. Sarà il primo del suo genere realizzato con processo produttivo a 7nm. Ad accompagnare il processore una elevata dotazione di Ram – 6GB – e memoria interna – 64 GB espandibili – . Le prime immagini non ufficiali mostrano uno schermo AMOLED da 6.3”, in formato 18:9 con risoluzione Full HD+. Molto probabilmente ci sarà una doppia fotocamera sul retro con possibilità di un terzo sensore e una doppia fotocamera frontale. Sicura la tecnologia Leica.Anche per ciò che riguarda l’autonomia, ottime notizie. Huawei sarebbe infatti pronta a integrare sul Mate 20 e sul Mate 20 Pro una batteria da 4200 mAh. Il prezzo si suppone che possa partire da 899 € per il Mate 20 e 999 € per il Mate 20 Pro.

