Diretta Lazio-Napoli: streaming gratis, risultato e highlights gol – LIVE.

Lazio-Napoli in diretta: risultato, highlights e gol

La nuova stagione di Serie A 2018/2019 per il Napoli inizia a Roma, contro la Lazio. La diretta Lazio-Napoli sarà disponibile in streaming gratis e in diretta. Si tratta di un vero e proprio big match, sarà compito di Ancelotti e Simone Inzaghi partire al meglio per dare un chiaro messaggio alla classifica. Il match tra i biancocelesti e gli azzurri si giocherà Sabato 18 Agosto alle 20:30, dopo l’apertura di campionato di Chievo e Juventus. Per entrambi club sarà importante portare a casa i 3 punti per provare a imporsi fin da subito.

Dove vedere la partita in diretta streaming e in TV

Diretta Lazio-Napoli: dove vedere il match

La diretta tra le 2 squadre sarà disponibile sulla nuova piattaforma DAZN. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e laptop, tramite l’app ed il sito di DAZN. Il primo mese sarà gratuito e quindi di prova e si potrà disdire in ogni momento. La nuova piattaforma trasmetterà 3 partite per ogni giornata di Serie A, quella del Sabato alle 20:30, quella della Domenica alle 12:30 e una tra quelle che si giocano Domenica alle 15:00. La diretta scritta si potrà seguire, minuto per minuto, su Diretta.it. Infine ci sarà anche la radiocronaca di Lazio-Napoli trasmessa da RadioGoal24 sul canale Speaker, sul sito e sulla pagina Facebook dalle ore 20:15.

Diretta Lazio-Napoli: le probabili formazioni

La Lazio ha perso qualche giocatore importante, ma questo non ha influito sulla mentalità che Lotito e il mister Inzaghi hanno trasmesso ai giocatori. Vincere per arrivare in Champions League. Stesso obiettivo è quello del Napoli di Ancelotti, sebbene gli acquisti non siano stati all’altezza delle aspettative, visti anche i rinforzi degli altri top club. Entrambe le squadre hanno annunciato le probabili formazioni per provare a partire col piede giusto.

Lazio con 3-4-2-1: Strakosha; Caceres, Acerbi, Radu; Marusic, Badelj, Parolo, Durmisi; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Napoli con il 4-3-3: Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Carlo Ancelotti.

