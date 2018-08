TFR e liquidazione: rivalutazione Istat luglio 2018 in aumento, il coefficiente.

Le ultime notizie su Tfr e liquidazione provengono dal comunicato Istat. In questo si rende nota la rivalutazione dell’istituto di statistica con periodo di riferimento luglio 2018. Come di consueto, nel testo si legge che per l’adeguamento periodico dei valori monetari viene utilizzato l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Come sempre, la rivalutazione Istat periodica viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco il nuovo coefficiente.

Tfr e liquidazione: rivalutazione Istat luglio 2018

L’Istat ha dunque aggiornato l’indice generale FOI con periodo di riferimento luglio 2018. Ecco l’informazione contenuta nella seguente tabella, che pubblichiamo.

Indice generale FOI Variazione % rispetto a giugno 2018 Var. % rispetto a luglio 2017 Var. % rispetto a luglio 2016 102,5 +0,3 +1,5 +2,5

L’aggiornamento è stato pubblicato il 13 agosto 2018. La nuova pubblicazione con il relativo aggiornamento è prevista per il 14 settembre 2018.

Tfr e liquidazione: rivalutazione Istat ultimi 13 mesi

Nella tabella seguente pubblichiamo le rivalutazioni Istat relative agli ultimi 13 mesi. Tali dati sono consultabili direttamente sul sito dell’Istituto nazionale di Statistica.

Mese e anno Periodo di riferimento Coefficiente di rivalutazione (%) Luglio 2018 15 luglio – 14 agosto 1,913576 Giugno 2018 15 giugno – 14 luglio 1,566024 Maggio 2018 15 maggio – 14 giugno 1,292656 Aprile 2018 15 aprile – 14 maggio 0,945104 Marzo 2018 15 marzo – 14 aprile 0,820104 Febbraio 2018 15 marzo – 14 febbraio 0,546736 Gennaio 2018 15 gennaio – 14 febbraio 0,421736 Dicembre 2017 15 dicembre – 14 gennaio 2,098205 Novembre 2017 15 novembre – 14 dicembre 1,748878 Ottobre 2017 15 ottobre – 14 novembre 1,698654 Settembre 2017 15 settembre – 14 ottobre 1,723205 Agosto 2017 15 agosto – 14 settembre 1,8225 Luglio 2017 15 luglio – 14 agosto 1,398430

