Dove vedere Sassuolo-Inter in diretta streaming e in TV

Come tutte le partite a eccezione di quattro, anche Sassuolo-Inter è in programma domenica 19 Agosto alle 20.30. Il confronto Spalletti (Inter)-De Zerbi (Sassuolo) sarà anche il confronto fra chi vuole porsi come principale avversaria della Juventus e chi vuole confermare e migliorare quanto di buono fatto fino ad ora. Per entrambi, la volontà di iniziare nel migliore dei modi il nuovo campionato.

Le ambizioni dell’Inter : acquisti importanti per essere competitivi

Sassuolo-Inter costituirà il debutto della nuova Inter, con serie ambizioni di conquista della vittoria finale. L’Inter ha infatti effettuato una campagna acquisti volta a renderla la principale antagonista della Juventus in campionato. Proprio dalla Juve ha prelevato Asamoah che ha vinto 7 campionati consecutivi con i bianconeri ed è quindi molto esperto. Inoltre gli arrivi fra gli altri, di Nainggolan dalla Roma, de Vrij dalla Lazio, Vrsaljko dall’Atletico Madrid, Keita Balde dal Monaco e del talentuoso Lautaro Martinez le dànno la fondata speranza di poter contendere fino alla fine lo scudetto alla Juventus. Anche se sembra ormai sfumata la pista Modric, l’impressione è che possa disputare un campionato ai massimi livelli.

Dove vedere Sassuolo-Inter in diretta streaming

L’unico modo di assistere a Sassuolo-Inter sarà abbonandosi a DAZN. Infatti questa partita sarà disponibile soltanto in streaming sulla nuova piattaforma messa a punto da Perform Group, che trasmetterà sempre tre partite : quella del sabato alle 20.30, quella della domenica alle 12.30 e una di quelle in programma alle 15.00. Con un abbonamento attivo a DAZN si potrà guardare il match su tablet, smartphone e smart TV con una app dedicata. Come per l’anticipo Lazio-Napoli, anche per questa gara sarà tutta da valutare l’affidabilità della Rete e la sua capacità di sopportare una grande quantità di stream in contemporanea.

Sassuolo-Inter: le probabili formazioni

De Zerbi schiera Consigli in porta e le due novità Boateng – favorito su Babacar – e di Francesco a unirsi a Berardi in attacco. A centrocampo Djuricic favorito su Sensi. L’ambiziosa Inter di Spalletti potrà contare fin da subito su Kwadwo Asamoah e Stefan de Vrij, mentre ci sono dubbi sulle condizioni di Nainggolan. In alternativa Vecino. Ancora qualche dubbio su Lautaro Martinez. Infine, panchina in vista per Vrsaljko. In attacco il capocannoniere 2017-2018 Icardi.

