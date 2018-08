Prezzo benzina, diesel e gpl: valore e quotazione a metà agosto 2018

A causa del periodo estivo i valori si riferiscono al 10 agosto, tuttavia un trend è determinabile, e vede accanto a una sostanziale stabilità un aumento del prezzo del GPL, che sale leggermente.

Al contrario di quello della benzina, che viene ritoccato al ribasso di un centesimo circa.

In media siamo a quota 1,632 al litro nel self service e a 1,756 nel servito.

Nel primo caso si passa dal 1,632 di Q8 a 1,648 di Api – IP, con i distributori indipendenti che vendono a 1,616.

Se parliamo di diesel, sempre self service, i prezzi maggiori sono quelli di Tamoil, 1,519, quelli minori di Agip Eni, 1,504, mentre con i distributori no logo si va sotto 1,5 a 1,489 al litro.

Naturalmente tariffe superiori nel caso del carburante servito. Qui rientrano anche GPL e Metano, che in Italia non prevedono self service

Prezzo benzina, tutte le tariffe in base al distributore

Da serviti nel caso della benzina si può pagare fino a 1,836 euro al litro nel caso di Api – IP. La tariffa inferiore è 1,731, con Tamoil, ma con i distributori indipendenti si scende a 1,659.

Nel caso del diesel si passa invece da 1,621, sempre con Tamoil a 1,713 euro al litro con Api Ip. Con i distributori no logo si scende a 1,659

Nel Gpl è Tamoil con 0,678 euro al litro il distributore più caro. Agip Eni invece il più economico, con 0,660. I no logo sono a 0,646.

Il metano si misura in kilogrammi, e costa fino a 0,986 euro nel caso di Api – Ip, mentre si scende a 0,965 con Esso.

Solo 0,955 euro al kg nel caso dei distributori no logo.

Ancora non sono apprezzabili cambiamenti nei prezzi in seguito alla probabile abolizione dell’IRBA, la tassa regionale nel mirino della Commissione Europea

