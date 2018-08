Michael Schumacher: incidente, condizioni, moglie e figli. Resta a Gand.

Il settimanale svizzero L’Illustré aveva parlato di un trasferimento di Michael Schumacher e famiglia a Maiorca, e in particola in una villa lussuosa dove continuare il recupero dell’ex pilota di Formula 1. La notizia è però stata seccamente smentita dalla portavoce della famiglia Schumacher, Sabine Kehm. Un po’ di giallo c’è, comunque, visto che il sindaco di Andratx, Katia Rouarch, aveva confermato “ufficialmente” che Schumacher si sarebbe stabilito nel villaggio delle Baleari e che tutto sarebbe stato pronto per accoglierlo.

Michael Schumacher: niente Maiorca, resta a Gand

L’equivoco sarebbe scaturito dall’acquisto di una villa di proprietà del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Si tratterebbe di una villa di 3.000 mq con giardino, 2 piscine, diverse depandances, perfino un piccolo eliporto, che la moglie di Schumacher avrebbe acquistato come casa di vacanza anche per i loro figli. Da qui la notizia che la famiglia Schumacher si sarebbe trasferita in questo luogo, ma in realtà la smentita della portavoce ha di fatto confermato la permanenza dell’ex pilota nella villa a Gand.

La notizia ha comunque creato l’occasione per riparlare delle condizioni di salute di Michael Schumacher, che però restano molto riservate. Le ultime informazioni ufficiali sono quelle rivelate dalla stessa Kehm alla Associated Press. “Le persone capiscono che la situazione di salute di Michael non deve essere condivisa agli occhi del pubblico. Il suo recupero è un processo continuo ed è impossibile cambiare quanto accaduto”.

LA PAGINA TERMOMETRO SPORTIVO A QUESTO LINK.

Le voci di un possibile trasferimento di Schumacher alle Baleari aveva acceso qualche speranza sulle sue condizioni di salute, facendo auspicare un qualche miglioramento. Dall’incidente avvenuto a Meribel nel 2013, mentre sciava, il silenzio e una serrata privacy ha sempre stretto la famiglia e dunque anche le condizioni di salute dell’ex pilota.

Ad aprile scorso l’ex collega di Schumacher, Rubens Barrichello, ha rivelato come gli fosse impedito andare a trovarlo. “Mi hanno detto che non avrebbe fatto bene né a me né a lui, quindi non ho alcuna notizia”. Il riserbo è assoluto, tant’è che solo pochi, pochissimi amici fidati sono ammessi alla villa di Gand.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM