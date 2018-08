Dove vedere Atalanta-Frosinone in diretta streaming o in TV

Atalanta-Frosinone, posticipo della prima giornata di Serie A si giocherà Lunedì 20 agosto alle 20.30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Non è il momento migliore per il neopromosso Frosinone per affrontare l’Atalanta. Infatti i nerazzurri sono già impegnati con l’Europa League e la loro condizione è certamente migliore di quella dei ciociari. Quest’ultimi, dopo l’apparizione in Serie A di qualche anno fa, durata solo una stagione, anche quest’anno vedono difficile l’obiettivo salvezza, anche a fronte dei rinforzi delle dirette concorrenti.

La situazione di Atalanta e Frosinone

Atalanta-Frosinone segnerà il ritorno della squadra ciociara in serie A. Ma le due squadre hanno ambizioni diverse. Per l’Atalanta l’ambizione è la solita : qualificarsi per l’Europa. Tuttavia, il tecnico Gasperini si è lamentato perché i nuovi giovani non sarebbero all’altezza di lottare su due fronti. L’Atalanta ha dovuto fare a meno di elementi importanti come Spinazzola, Caldara e Cristante. Sono arrivati gli esperti Zapata e Pasalic, che sono gli acquisti più pregiati dei bergamaschi. Poi i giovani, come Tumminello dalla Roma e Bettella dalla primavera Inter, oltre al polacco Reca.

Longo, allenatore del Frosinone, ha dovuto subire l’addio di Russo, che ha rescisso il contratto. L’acquisto più importante è senz’altro quello di Joel Campbell dall’Arsenal. Il 26enne attaccante del Costarica proverà al Frosinone a fare quel salto di qualità che non ha mai fatto definitivamente. Crisetig e Zampano gli altri acquisti di rilievo. Per il Frosinone si punta a una complicata salvezza.

Dove vedere Atalanta-Frosinone

Per vedere Atalanta-Frosinone si dovrà avere un abbonamento attivo a Sky. Infatti il posticipo della prima giornata di campionato sarà trasmesso in esclusiva proprio da Sky. In streaming, sarà visibile tramite l’app SkyGo sui device che la supportano. La partita verrà seguita in diretta anche da Rai Radio 1 con Tutto il calcio minuto per minuto.

Atalanta-Frosinone: le probabili formazioni

Per l’Atalanta, schierata con il 3-4-1-2, Zapata e Pasalic sono gli unici nuovi acquisti sicuri di giocare. l’ex rossonero giocherà sulla trequarti supportando proprio Zapata e Gomez. Freuler, Gosens e Hateboer confermati al centro. A Palomino l’ingrato compito di non far rimpiangere Caldara.

Schema 3-5-2 per il Frosinone. Longo farà scendere in campo in attacco l’ex Udinese Perica accanto a Ciano. Tre nuovi arrivi a centrocampo : Molinaro, Crisetig e Halfredsson. Per il pacchetto arretrato, sicuro l’apporto di esperienza di Goldaniga. A difendere la porta, l’ex Fiorentina Sportiello.

