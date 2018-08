Assicurazione auto e detrazioni fiscali: quando si può scaricare il costo.

Detrazioni assicurazione auto, come scaricare le tasse

In merito alla assicurazione auto quando è possibile usufruire delle detrazioni fiscali relative? Nella dichiarazione dei redditi si può scaricare parte dell’importo relativo alla polizza auto? Purtroppo, a partire dal 2014, le cose sono cambiate. E la detrazione non è più fruibile come prima. A cambiare le cose ci ha pensato il Decreto Legge 102/2013, che ha modificato radicalmente i criteri di detrazione della polizza auto. Infatti, a partire dal 2014 sarà possibile detrarre solo parte della polizza infortuni, ovvero l’assicurazione facoltativa sottoscritta assieme all’assicurazione obbligatoria.

Assicurazione auto e detrazioni fiscali: quando è possibile

Sostanzialmente l’assicurazione auto è detraibile in parte solo per alcuni elementi dipendenti dal contratto stipulato con la compagnia. Solo le polizze riguardanti le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili e quindi possono essere riportati nella dichiarazione dei redditi. La detrazione riguarda solo una percentuale del 19% e riguarda i singoli premi specifici.

Rischio di morte o invalidità permanente (superiore al 5%);

Vita e infortuni del conducente;

Rischio di non autosufficienza nel compiere gli atti della vita quotidiana

In tutti e 3 i casi la detrazione è del 19%. Tuttavia cambia la spesa massima detraibile, che nei primi due casi ammonta a 530 euro. Per quanto riguarda l’ultimo elemento il tetto ammonta a 1.291,14 euro.

Infine c’è anche un altro caso per cui varia l’importo massimo detraibile. Si tratta della polizza relativa al rischio di morte per tutelare le persone con disabilità grave. Ovvero relativa ai soggetti aventi le caratteristiche comprese nell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92. In questo caso l’importo massimo detraibile ammonta a 750 euro all’anno.

Assicurazione auto e detrazioni fiscali: tabella riepilogativa

Ecco una tabella riepilogativa relativa alle detrazioni fiscali riguardanti l’assicurazione auto.

Tipo di polizza e condizioni Limite spesa Codice 730 Assicurazione vita e infortuni con durata non inferiore a 5 anni. 530 € 36 Rischio morte o invalidità permanente (=/>5%). 530 € 36 Rischio morte finalizzato a tutela persone con disabilità grave 750 € 38 Non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 1.291,14 € 39

