Motorola P30: uscita in Italia, scheda tecnica e anticipazioni.

Nelle ultime settimane si è parlato spesso del Motorola P30. L’azienda Lenovo ha scelto il giorno di ferragosto per presentare questo nuovo smartphone di fascia media. Non sarà affatto semplice imporsi sul mercato, vista la presenza di tanti dispositivi con fascia di prezzo simile. Il nuovo Motorola punta molto sul design e segue le linee estetiche dell’Iphone X. La nuova idea della multinazionale cinese ha vinto il “titolo” di primo smartphone dell’azienda ad integrare il notch. In più le caratteristiche tecniche lo collocano nella fascia medio-alta mentre la parte esterna risulta poco originale.

Motorola P30: la scheda tecnica

La piattaforma hardware dello smartphone è composta dal SoC Snapdragon 636 di Qualcomm affiancato a 6 GB di RAM e alla GPU Adreno 509. Sulla parte frontale è presente uno schermo di 6,2 pollici con risoluzione Full-HD+ (1.080 x 2.246), caratterizzato da un rapporto di forma in 19:9 e interrotto dal notch. Attorno allo schermo le cornici sono ridotte ma presenti. Molto eccentriche le 3 colorazioni cromatiche bright black, ice jade white e aurora, quest’ultima simile a quella Twilight della gamma P20 di Huawei.

Per quanto riguarda la parte fotografica c’è molto da dire. Come prima cosa, è affidata a una dual-camera posteriore, con sensore principale da 16 MP e obiettivo f/1.8 accoppiato a un secondo sensore da 5 MP e obiettivo f/2.2. Sulla parte frontale è visibile una fotocamera da 12 MP con obiettivo f/2.0. Il nuovo dispositivo Motorola P30 potrà in più fare affidamento sul Wi-Fi ac dual-band, sul Bluetooth 5.0, sul GPS A-GLONASS, sul jack audio da 3,5 mm, sulla porta USB-C (con supporto OTG). Ci sarà anche Android 8.0 Oreo personalizzato con l’interfaccia ZUI 4.0. Tutto questo verrà alimentato da una batteria da 3.000 mAh, che verrà affiancata dall’intelligenza artificiale.

Motorola P30: uscita in Italia e prezzo

L’arrivo sul mercato del nuovo Motorola P30 è previsto per il 15 Settembre con i prezzi che oscillano in base alla grandezza della memoria. Con la variante di 64 Gb di memoria interna il prezzo sarà di circa 2.099 yuan cinesi (268-270 euro). Con la memoria di 128 Gb il costo sarà sui 2.499 yuan cinesi (320 euro). Non sono giunte informazioni su un eventuale commercio al di fuori dei confini asiatici.

