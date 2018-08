Serie A in tv: Rai e Mediaset, dove vedere il calcio gratis in chiaro

Ai nastri di partenza la nuova stagione della Serie A, in poco tempo vedremo cominciare anche le competizioni europee (per alcune squadre già sono iniziate). Con l’arrivo di DAZN il panorama dei diritti tv del calcio è cambiato radicalmente. Non basterà infatti per quest’anno un solo abbonamento per vedere tutte le partite. Ma cosa è cambiato davvero nello specifico? Qui vi offriamo una panoramica completa con un focus azienda per azienda.

Serie A in tv: Sky e DAZN

La piattaforma Sky trasmetterà 266 partite su 380 della massima serie del campionato italiano oltre a tutta l’Europa League e la Champions. Nel corso della stagione 16 big match su 20 saranno nella disponibilità esclusiva della tv satellitare, 7 delle 10 partite si potranno vedere solo su Sky. L’azienda permetterà anche di accedere alle altre 116 partite i quali diritti li possiede DAZN, tutto questo attraverso un ticket esclusivo scontato rispetto al prezzo di listino della piattaforma Perform. Nella nuova squadra di Sky ci sarà il maestro Andrea Pirlo mentre ad Ilaria D’Amico vanno i pre e i post serata delle sfide di Champions. Sky Calcio Show passa nelle mani di Alessandro Bonan. Dazn sbara quest’anno in Italia e offre anche la Serie B, Liga e Ligue 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup e EFL Cup. Abbonamento a partire da 9,99 euro al mese con primo mese gratuito e possibilità di disdire.

Serie A in tv: il ruolo di Rai e Mediaset

Alla Rai va il match del Mercoledì sera dalle ore 20.35 sul canale Rai 1. A Rai 1 anche l’anticipo del venerdì della Serie B, con la prevalenza su Rai 2 e con l’alternativa di Rai Sport HD. Sullo stesso canale saranno visibili anche gli highlights e i gol delle partite di sabato dalle 23.30 a mezzanotte. La domenica il calcio è protagonista sulla rete Rai, si incomincia con Dribbling alle 17.15 e poi dalle 18 alle 20 con Novantesimo Minuto. Dalle 22.30 invece tradizionale appuntamento con la Domenica Sportiva. Resta Rai 1 la rete azzurra con tutti i match della nazionale e un focus anche sulla Nations League. Nel pacchetto degli abbonati a Mediaset Premium invece c’è la possibilità a fronte di un prezzo più alto di inserire i contenuti DAZN e di accedere quindi alle tre partite di Serie A più tutta la Serie B, i programmi delle reti Mediaset tradizionali saranno invece Pressing e Tiki Taka il primo in onda da Domenica 2 settembre e il secondo da Lunedì 3.

