Champions League 2019 in TV: diretta streaming e Rai-Sky, dove vederla.

Diretta streaming Champions League 2019 in Tv e streaming, dove si vede

Sono da poco cominciati i campionati europei che hanno già regalato qualche bel big match. Adesso l’attesa è tutta per la Champions League 2018/2019. Il miglior torneo a livello europeo sta per ricominciare e vedrà coinvolte, come sempre, le squadre più forti d’Europa. Molte le squadre favorite per la vittoria finale (o almeno che possono arrivare fino in fondo). Anche quest’anno ci si aspetta una lotta all’ultimo gol. Le partite di Champions verranno trasmesse in TV e non solo su Sky.

Champions League 2019: sia Sky che Rai

Le partite della nuova edizione di Champions League non saranno trasmesse solamente su Sky, e quindi disponibili solo per gli abbonati. Ci sarà infatti il gran ritorno delle partite europee anche sulla Rai. Ogni Mercoledì verrà trasmessa n chiaro una partita di Champions con protagonista almeno una squadra italiana (una delle 4). Sarà disponibile anche l’Europa League. Ecco che quindi anche chi non ha i canali sportivi potrà gustarsi le migliori azioni della propria squadra e di altri grandi club mondiali. L’accordo della Rai siglato con Sky Italia i diritti in esclusiva in chiaro degli incontri della prossima edizione della Champions per la trasmissione in diretta della miglior partita con un club italiano del turno del Mercoledì. In più nel pacchetto Rai sono incluse le 2 semifinali, la finale e il match per la Supercoppa Europea di Agosto. Disponibile in streaming anche sui rispettivi siti online (di Sky e appunto della Rai).

Champions League 2019: novità sugli orari

Un’altra novità riguarda gli orari delle partite di Champions League. A partire dagli spareggi, dalla fase a gironi, dagli ottavi e quarti per poi arrivare alle semifinali e ai quarti, le sfide inizieranno alle ore 21:00. Però, durante ogni giornata di fase a gironi, 2 match di Martedì e 2 di Mercoledì inizieranno alle ore 18:55. Le partite dell’ultima giornata si giocheranno invece in contemporanea.

