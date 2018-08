Sorteggi Champions League 2018 19: diretta streaming e gironi – LIVE.

Dopo l’inizio di una nuova stagione, anche la più grande competizione europea apre i battenti. I sorteggi Champions League 2018/2019 si svolgeranno Giovedì 30 Agosto a Montecarlo alle ore 18:00. Si tratta di un evento importante perché deciderà gli 8 gironi composti da 4 squadre ciascuno, dove a passare saranno solamente le prime 2. Ogni club affronterà le altre 3 squadre sia all’andata che al ritorno. Le prime 2 passeranno agli ottavi, mentre la terza entrerà di diritto in Europa League. Per l’ultima del girone il torneo finisce. A partecipare a questa edizione di Champions League ben 4 squadre italiane. Juventus, Inter, Napoli e Roma saranno pronte a sfidare chiunque pur di arrivare lontano.

Sorteggi Champions League: diretta streaming

I sorteggi Champions League 2018/2019 del 30 Agosto saranno trasmessi in diretta tv sia su Sky sia sui canali Rai. La diretta streaming sarà invece disponibile sui rispettivi siti, Sky Go e su Rai Play, in più anche sul sito ufficiale della Rai. La Diretta Live scritta verrà trasmessa su OASport. Come da regolamento, le 32 squadre partecipanti vengono divise in 4 fasce in base al loro Ranking Uefa per inserire così, in ogni girone, un solo club per fascia.

Sorteggi Champions League: ecco le squadre per ogni fascia

Molte fasce sono state già definite, mancano invece ancora alcuni posti in terza e quarta fascia che si decideranno in base all’esito dei playoff. La Juventus si trova in prima fascia con i Top club europei, Napoli e Roma in seconda fascia. L’Inter è posizionata in quarta fascia, per i nerazzurri sarà più difficile imporsi nel girone.

PRIMA FASCIA: Real Madrid- Atlético Madrid- Bayern Monaco- Barcellona- Juventus– Psg- Manchester City- Lokomotiv Mosca;

SECONDA FASCIA: Borussia Dortmund- Porto- Manchester United- Napoli– Shaktar Donetsk- Tottenham;

TERZA FASCIA: Schalke 04- Lione- Monaco;

QUARTA FASCIA: Inter– Hoffenheim;

In lotta tra la seconda e la terza fascia ci sono la Roma e il Liverpool. Le squadre impegnate nella fase di qualificazione che potrebbero superarle sono infatti Benfica e Basilea. Se entrambe dovessero qualificarsi per la fase a gironi della Champions League, allora i giallorossi e i Reds scenderebbero automaticamente in terza fascia. Per la terza fascia, ad avere la posizione in sospeso tra questa e l’ultima fascia, sono invece il CSKA Mosca, il Valencia, il Viktoria Plzen, il Bruges e il Galatasaray. Si attendono ancora gli altri preliminari di Champions League prima di tirare le somme ed effettuare i sorteggi.

