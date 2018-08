Pensioni ultime notizie: Quota 100 per tutti a rischio, fondi a Genova.

Sulle pensioni ultime notizie ruotano attorno ai conti, ai numeri e alle risorse da stanziare per varare la riforma previdenziale tanto attesa dagli elettori. Ma la riforma che andrà a smantellare la Legge Fornero potrebbe contare davvero poche misure. Le casse languono e bisogna trovare 12 miliardi per sterilizzare l’aumento dell’Iva. Quota 100, comunque, si farà. 4 miliardi di euro il costo. Diversi i paletti, a cominciare dai 64 anni come età anagrafica minima e dai 36 anni come età contributiva base. Chi ha iniziato a lavorare molto presto, invece, dovrà ancora attendere a lungo. Per Quota 41 per tutti è ancora troppo presto e il costo è troppo elevato. Si era parlato di Quota 41 e ½ e Quota 42, ma è probabile che “i numeri” li daremo a partire dal prossimo autunno.

Pensioni ultime notizie: Governo a lavoro, ma Legge di Bilancio “povera”

Dal programma elettorale alla realtà. Non tutto quello che è stato promesso di fare durante il primo anno di legislatura sarà fatto. Certamente si parlerà di flat tax, reddito di cittadinanza e una parte della riforma pensioni. Una parte composta da Quota 100 con limiti, che potrebbe essere accompagnata da Opzione Donna, anche se sotto quest’ultimo aspetto non si hanno più aggiornamenti. Sulla flat tax si parla invece di favorire le imprese, con un’aliquota doppia (5% e 15%) per redditi fino a 100.000 euro.

Tornando a parlare di pensione e di misure finalizzate allo “smantellamento” della Legge Fornero, bisognerà attendere ancora. Sì a Quota 100, ma con quei limiti che non piacciono a nessuno. Infatti, a tutto questo vanno aggiunti anche i fondi pubblici da sbloccare per finanziare la ricostruzione a Genova dopo la tragedia del Ponte Morandi. E anche questo andrà a ritardare alcuni cambiamenti che il governo aveva in mente.

Con le poche risorse a disposizione, comunque, qualcosa si farà. Il finanziamento dal taglio alle pensioni d’oro non sarà certamente sufficienti. Si parla anche di rivedere il sistema delle agevolazioni fiscali per dare vita alle misure prospettate. Ma un concetto va ribadito: tutti quegli elettori che si attendevano una Quota 100 senza limiti e una Quota 41 per tutti a partire dal 2019 resteranno delusi. Anche coloro i quali immaginavano un blocco temporaneo dell’età pensionabile. Insomma, Legge Fornero sì, Legge Fornero no. La verità si conoscerà a settembre, ma i numeri per il momento non sono a favore del governo Conte.

