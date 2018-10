Dove vedere la Formula 1 2018 in diretta streaming o in TV

Dove vedere la Formula 1 2018 in diretta streaming o in TV

Formula 1 in diretta streaming e TV

La Formula 1, giunta alla 69a edizione, è considerata la massima espressione dell’automobilismo. Anche se la sua popolarità è in calo da ormai qualche anno, è ancora capace di attrarre milioni di appassionati. Che tuttavia, per poterla seguire, almeno in Italia, devono sottoscrivere un abbonamento a Sky, oppure rassegnarsi a vederla in differita su TV8. Ma c’è anche un’altra strada : vedere la Formula 1 in diretta streaming sui canali TV di tutto il mondo.

Streaming legale e gratuito? E’ possibile

Non si parla di vedere la Formula 1 mediante servizi streaming illegali e di scarsa qualità, che si bloccano continuamente e che servono più a fare apparire pubblicità di dubbio gusto e messaggi più o meno allarmistici che a garantire la visione di un Gran Premio. E’ possibile servirsi di streaming di alta qualità, fornito dai siti web ufficiali delle TV e dei canali detentori dei diritti di trasmissione. E’ importante però sapere che gran parte dei canali TV restringe agli utenti del proprio Paese la possibilità di accedere ai servizi di streaming della Formula 1. SkyGo e TV8, ad esempio, non sono visibili fuori dall’Unione Europea anche se si dispone di un abbonamento.

I siti legali per vedere la Formula 1 in streaming legale

Quindi, quali sono i siti dove vedere la Formula 1 in modo legale e con una qualità adeguata?

PAESE SITO LINGUA

Svizzera RSI LA2 Italiano

UK BBC Sports Inglese

UK Sky Sports F1 Inglese

Australia One Inglese

Canada RDS2 Francese

Canada TSN3 Inglese

Croazia MaxTV Croato

Repubblica Ceca Nova Spor ts Ceco

Finlandia MTV3 Finlandese

Francia Canal+ Sport Francese

Germania RTL Television Tedesco

Germania Sky Sports Tedesco

Giappone Fuji TV Next Giapponese

Italia Sky Sport Italiano

Medio Oriente BeIn Sports Arabo

Romania Dolce Sport Romeno

Spagna Antena 3 Spagnolo

Svezia Esport 3 Svedese

USA NBC Sports Inglese

USA Univision Deportes Spagnolo

Gran parte di questi siti, però, non sono visibili dal nostro Paese. Ma c’è comunque una soluzione per assistere alla Formula 1 in streaming legale.

Cos’è una VPN e come si usa

Queste restrizioni si basano infatti sull’indirizzo IP. Allora, per poter vedere la Formula 1 sul canale o il sito che interessa, bisogna rimpiazzare il proprio indirizzo IP con un indirizzo IP del Paese del sito o del canale che si vuol vedere. Per fare questo, serve una VPN. Un client VPN può fare in modo che si risulti connessi in qualsiasi Paese dove la VPN ha un server, mentre in realtà si è in un altro. E’ il server della VPN a connettersi al sito al posto nostro. Inoltre, tutto il traffico Internet passerà attraverso questo server. C’è un limite : ci si può connettere a un solo server per volta. Se si vuole cambiare Paese, bisogna disconnettersi e riconnettersi al nuovo server in un nuovo Paese.

Che vantaggi ci sono a usare una VPN?

Utilizzando una VPN si può accedere a contenuti che normalmente prevedono un limite di accesso relativamente la Paese da cui ci si collega. E ovviamente non serve solo per assistere ai Gran Premi di Formula 1 in streaming, ma anche ad esempio, alle partite di Champions’ League, al basket NBA etc. Ma questo è solo uno dei vantaggi derivanti dall’uso di una VPN. Ci sono infatti anche altri vantaggi.

Protezione della privacy e navigazione in modo anonimo

La VPN fu creata per permettere alle aziende di connettersi in modo sicuro al di fuori dell’ufficio senza mettere a repentaglio informazioni importanti e dati sensibili. La VPN quindi crea un “tunnel criptato” tra il dispositivo che si sta usando e il server. Il client della VPN inoltre, sostituisce il nostro indirizzo IP con quello del suo server. Quindi i siti web visitati non sanno di esserlo. In definitiva si sta navigando in modo completamente anonimo. L’ideale per non lasciare traccia delle nostre attività e non essere identificati e localizzati.

Un servizio sicuro e affidabile

Le migliori VPN non sono gratuite. Tuttavia, il loro costo è più che abbordabile. Inoltre, ci sono molte promozioni per le VPN a basso costo. Ci si può registrare per un solo mese o solo per guardare le gare di Formula 1. Anche annullare l’abbonamento è molto semplice. Se si sottoscrive un servizio VPN per un periodo da 6 mesi a 2 anni, si possono ottenere sconti anche del 50% . Comunque, si deve tener conto del fatto che dietro alle VPN c’è una rete complessa di hardware, software e collaboratori. Quindi, se si utilizza un servizio VPN gratuito, il costo sarà rappresentato dai dati di navigazione e dalle abitudini online di chi lo sottoscrive. Visto il loro costo modesto, è meglio optare per VPN a pagamento.

Seat Tarraco 2018: prezzo, dimensioni e uscita. Le motorizzazioni

Quale VPN scegliere e come sottoscrivere il servizio

Per vedere le gare di Formula 1 in streaming sono molte le opzioni per l’utilizzo di VPN. Private VPN, CyberGhost, ExpressVPN, NordVPN, VyprVPN sono solo alcuni esempi delle migliori VPN a disposizione. Una volta entrati nel sito della VPN, basta seguire le istruzioni per iscriversi al servizio e scaricare, installare e avviare il software. Lanciato il servizio, all’interno del client, è sufficiente selezionare un server ubicato nel Paese a cui ci si vuole connettere e cliccare su “Connetti”. Tornati sul sito o sulla app che ci interessa, basta loggarsi o ricaricare la pagina. Inutile dire che questo funziona su tutti i dispositivi.

Appuntamento Domenica 26 Agosto alle 15.10

Il prossimo Gran Premio di Formula 1 si correrà in Belgio, a Spa-Francorchamps, il 26 Agosto alle 15.10, dopo quasi un mese di sosta. Il GP del Belgio sarà la 13a prova del mondiale F1. Sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati Sky su Sky Sprort F1, che trasmetterà prove libere (venerdì), qualifiche (venerdì e sabato) e gara (domenica). Sarà possibile anche vedere il GP del Belgio gratis, ma in differita. TV8 trasmetterà infatti le qualifiche in serata il 25 Agosto. Sempre in serata, ma il 26, la trasmissione in chiaro della gara.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM