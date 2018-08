Detrazioni fiscali risparmio energetico 2019, come cambia il rimborso Irpef.

Le ultime notizie sulle detrazioni fiscali relative al risparmio energetico 2019 riportano alcune novità provenienti direttamente dall’ultima bozza di un decreto del Mise, redatto assieme al Ministero dell’Economia e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si parla così di riforma delle detrazioni fiscali attualmente al 50% e al 65% relative agli interventi di efficientamento energetico. Come riporta ItaliaOggi, saranno introdotti 28 tetti di spesa, con duplici riferimenti. Uno generale, riguardante il complesso delle spese sostenute; l’altro relativo ai valori unitari per ogni spesa detraibile.

Detrazioni fiscali risparmio energetico 2019: novità dal Mise

Si parla di “metro quadro” come principale riferimento su cui basare la grande maggioranza dei massimali. Per l’installazione di prodotti come le caldaie, invece, il metro di riferimento sarà la potenza espressa in kilowatt. Il quotidiano fa dunque un esempio pratico dei nuovi tetti. “Per le finestre comprensive di infissi nuovi il limite di spesa sarà di 350 euro al metro quadro per le zone più calde (A, B, C); e di 450 euro per le zone climatiche più fredde (D, E, F). Per i massimali unitari si parla di 500/575 euro massimo al metro quadro per gli interventi di riqualificazione energetica. Nonché di massimo 180 euro al metro quadro per le tende e le schermature solari. Di 250/200 euro al massimo per kw per quanto riguarda le caldaie a condensazione.

Detrazioni fiscali risparmio energetico: riforma in arrivo nel 2019

Nel 2019 sarà messa in atto una vera e propria riforma delle detrazioni fiscali, con cambiamenti importanti che riguarderanno i lavori finalizzati al risparmio energetico e gli interventi di efficientamento. Le nuove misure saranno introdotte ufficialmente dopo il 3° mese dalla pubblicazione in Gazzetta dello schema di decreto. Resteranno invece immutate le norme relative ai lavori effettuati tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore delle nuove misure. Da quel che emerge dalla bozza di decreto e da come scrive ItaliaOggi, le nuove detrazioni fiscali saranno strettamente correlate agli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Tra le altre novità, spicca anche l’introduzione obbligatoria dei riferimenti alla fattura relativa al lavoro (numero e data), oltre alla causale del versamento con il codice della detrazione spettante; il codice fiscale e la eventuale partita Iva del soggetto che riceve il bonifico.

Il nuovo decreto servirà dunque a mettere in regola le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per i lavori di efficientamento; e soprattutto a mettere in ordine quanto modificato e introdotto negli ultimi anni, tentando così un allineamento di requisiti e detrazioni.

