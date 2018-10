Streaming film italiano gratis e senza limiti, dove vederli legalmente.

Film streaming italiano gratis: come e dove vederli

Digitando sui motori di ricerca streaming film ita spesso ci si imbatte in siti di streaming illegale. La legge punisce chi pubblica e diffonde tali tipi di contenuti illegalmente, non chi li guarda. C’è però da precisare che talvolta, su questi siti, si nascondono malware che possono infettare il computer. Per questo è sempre meglio affidarsi a siti di streaming legale per fruire di contenuti multimediali, che possono essere film, serie televisive, anime o cartoni animati. Come orientarsi? Ecco un elenco di siti dove poter vedere film in streaming legale, gratis e senza limiti.

Streaming film ita gratis: intrattenimento online gratis e a pagamento

Contrariamente a quanto si pensi esistono diversi siti che propongono film e non solo in streaming, che possono essere visti legalmente e senza spendere. Eviteremo quindi di citare servizi che prevedono film a pagamento. Ad esempio, su YouTube è possibile pagare per vedere un film completo sulla piattaforma. Basta digitare Film su YouTube per avere a disposizione un ricco catalogo di opere. Eppure esistono anche dei canali dove poter vedere film completi senza sborsare un centesimo. Ovviamente non guarderete film che sono da poco usciti al cinema, bensì contenuti visivi a disposizione di tutti per passare un po’ di tempo senza spendere nulla.

Streaming film ita gratis: i siti

Il primo sito di streaming legale che ci viene in mente è RaiPlay. Vale a dire lo streaming del servizio pubblico. Che oltre a offrire la visione dei canali Rai in diretta, dà l’opportunità di fruire di alcuni contenuti on-demand. Sarà dunque possibile vedere quando si vuole film, serie tv e spettacoli di intrattenimento.

Quindi possiamo alla già citata YouTube. Con un po’ di pazienza, si possono trovare delle vere e proprie perle di canali che mettono a disposizione contenuti filmografici gratuiti e completi. Insomma, tutto questo al di là dei classici video lunghi 2 ore con sovrimpressa la stessa immagine che ci invita ad andare su un altro link. Perché farlo quando si può scegliere dai cataloghi proposti da canali come Film&Clips o Film in Streaming – Movie On?

Un altro sito molto interessante, ideale per gli amanti degli Anime e non solo, è VVVVID. Sarà sufficiente registrarsi sul sito per poter fruire di tutti i contenuti a disposizione. Unico difetto, se così si può chiamare, ma necessario: assistere ai contenuti pubblicitari che possono esserci all’interno dei film. Un piccolo fastidio che però si può benissimo tollerare visto che stiamo fruendo di contenuti di buona qualità e soprattutto gratuiti.

Chiudiamo con un evergreen: PopcornTV, che permette di vedere alcuni film in streaming gratis e senza limiti previa visione di un certo numero di spot pubblicitari.

Abbiamo citato questi tre servizi perché sono gli unici in cui si possono vedere contenuti gratuitamente. Abbiamo quindi evitato di inserire prioritariamente altri siti che magari fanno parte di pacchetti a pagamento; o alcune piattaforme interessanti che però non ci hanno convinto appieno.

Ad esempio, da citare sarebbe anche Amazon Prime Video, che offre un ricco catalogo per gli abbonati ad Amazon Prime. Al tempo stesso non potevamo non dimenticare Popcornflix, che vanta contenuti interessanti, sebbene alcuni video non siano disponibili (e quindi visualizzabili) nel nostro Paese.

