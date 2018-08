NoiPA stipendio agosto: cedolino in pdf è online, come vederlo

Ultime buone notizie su NoiPa e in particolare sul cedolino di agosto in pdf, già disponibile nell’area riservata del portale. Come riferisce Orizzonte Scuola, infatti, il cedolino di agosto per il personale con contratto a tempo indeterminato o a termine al 31 agosto è già stato pubblicato sul sito. Lo stipendio di agosto era già consultabile ai primi giorni del mese tramite la funzione Self Service Contratti a tempo determinato e la voce Ordini di pagamento. Confermata la data di esigibilità anche per questo mese, che corrisponde a giovedì 23 agosto 2018.

NoiPa stipendio agosto: il mese del conguaglio Irpef?

Il mese di agosto potrebbe essere quello del conguaglio Irpef per diversi amministrati di NoiPa. Chi non ha ricevuto il conguaglio nel mese di luglio, infatti, potrebbe averlo questo mese. Il rimborso fiscale viene elaborato dall’Agenzia delle Entrate e non da NoiPa. Infatti sta al primo ente la responsabilità di verificare le dichiarazioni dei redditi e di conseguenza decidere il conguaglio a debito o a credito.

NoiPa stipendio e cedolino: date e novità settembre

Confermate le date stabilite per il mese di agosto 2018 relative alle emissioni e alla esigibilità dello stipendio. Il 18 agosto corrisponde alla data dell’emissione speciale; mentre il 23 agosto sarà la data di esigibilità dello stipendio; infine il giorno delle emissioni speciali corrisponde al 26 agosto.

Si ricorda infine una novità annunciata dal sistema prevista per il mese di settembre 2018. Infatti, a partire dal prossimo mese, tutti gli amministrati di NoiPa avranno la possibilità di verificare l’importo netto riguardante la rata elaborata prima della pubblicazione del cedolino.

